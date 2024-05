Ele acrescentou: “Acho que é hora de os aliados considerarem o levantamento de algumas restrições ao uso das armas que forneceram à Ucrânia”. Com estas palavras, numa entrevista ao The Economist, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apresentou a hipótese de abandonar a proibição imposta a Kiev de não utilizar armas fornecidas pelo Ocidente para atacar o território russo. No entanto, os ataques contra “alvos militares legítimos”, segundo Stoltenberg, “são particularmente necessários agora, quando grande parte dos combates está a ter lugar em Kharkiv, perto da fronteira”.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, comentou imediatamente em Moscou as palavras do líder da OTAN e disse sarcasticamente: “Talvez fosse útil para os convidados da suposta conferência de paz na Suíça saberem sobre o carisma de Stoltenberg”. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, mostrou-se céptico e limitou-se a dizer: “Somos parte integrante da NATO, mas todas as decisões devem ser tomadas de forma colectiva”. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini foi mais duro: “Não estamos a falar sobre isso, a Itália não está em guerra com ninguém e não quero que os meus filhos cresçam com medo da Terceira Guerra Mundial”. .

Enquanto a política em Itália se distancia das posições do Secretário-Geral das Nações Unidas, a Rússia anuncia que avança no leste da Ucrânia e ocupou a aldeia de Arkhangelsk. Embora o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenha anunciado que o exército conseguiu controlar a zona fronteiriça em Kharkiv, onde os ocupantes russos conseguiram penetrar no mês passado, a pressão sobre a região não está a diminuir. No meio da tarde, o atentado de Moscou atingiu um hipermercado no centro da cidade, onde se estimava a presença de mais de 200 clientes e funcionários. Pelo menos duas pessoas foram confirmadas como mortas e dezenas de feridas, mas o número pode aumentar rapidamente devido ao grande número de pessoas desaparecidas. Por seu lado, Moscovo condenou o bombardeamento ucraniano em Belgorod, que resultou na morte de duas pessoas. À noite, um novo ataque russo teve como alvo o centro de Kharkiv, ferindo mais de 10 pessoas, segundo as autoridades locais.

Zelensky, que voltou a solicitar nova ajuda aos aliados menos de 24 horas após o último pacote de apoio anunciado pelos Estados Unidos, disse: “Se a Ucrânia tivesse sistemas de defesa aérea suficientes e aviões de combate modernos, estes ataques russos teriam sido impossíveis”. .

Na verdade, na sexta-feira, Washington anunciou novos fornecimentos de ajuda militar no valor de 275 milhões de dólares. Esses sistemas incluem foguetes de artilharia altamente móveis chamados Himars, munições e projéteis de artilharia de 155 mm e 105 mm, sistemas antitanque Javelin e AT-4, minas antitanque, veículos táticos, armas pequenas e munições. “Os sinais das autoridades americanas são absolutamente claros. Washington não quer a paz na Europa. Está a fazer tudo o que está ao seu alcance para prolongar o conflito e aumentar as perdas humanas no lado russo e ucraniano, incluindo entre a população civil”, afirma a acusação. lê. Escrito pelo embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.