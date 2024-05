Café Grameline | Romeu e Julieta estão bem

Queridos Freud e Jung, gostaria de apresentar-lhes o caso desses JCensura que impediu os adolescentes da mais famosa história de amor adolescente, “Romeu e Julieta”, em sua última versão nos palcos de Londres e em breve na Broadway. Primeiro, apagaram do texto qualquer conteúdo que pudesse parecer perturbador, e quem sabe o quanto terão que trabalhar com tesouras para limpar uma tragédia cheia de conflitos, conspirações e venenos. Mas mesmo censurando tudo o que é inaceitável, não conseguiram mudar o final e deixá-lo Romeu e Julieta Para um cruzeiro no Caribe. Eles fizeram isso Os pares dos amantes foram impedidos de entrar no quarto “para não serem incomodados pelo suicídio”..