“Trump é louco” Anúncio promocional de Biden

“Donald Trump enlouqueceu.” Robert De Niro votou a favor do anúncio de Joe Biden contra Donald Trump À luz das eleições de 2024 nos EUA, a estrela de Hollywood, que nunca escondeu a sua “desaprovação” pelo ex-presidente, empresta a sua voz ao anúncio da campanha de Biden.

Assista: Donald Trump nunca foi tão instável e perigoso como é agora. Ele perdeu em 2020 e foi cortado. Agora ele quer vingança e retribuição. Nosso novo anúncio é narrado por Robert De Niro: pic.twitter.com/TaAxUSaD6W -Sede Biden-Harris (BidenHQ) 24 de maio de 2024

“Desde tweets à meia-noite a goles de água sanitária” recomendados durante a Covid, até gás lacrimogêneo em cidadãos. Sabíamos que Trump estava fora de controle quando era presidente. Mas depois, quando perdeu as eleições em 2020, perdeu a cabeça e tentou desesperadamente. “Agora está a concorrer novamente, ameaçando tornar-se um ditador e abolir a Constituição”, diz De Niro. “Trump quer vingança e nada o impedirá. .”

O anúncio surge poucos dias depois de De Niro ter dito sobre Trump durante a sua participação no The View: “Não percebo porque é que as pessoas não o levam a sério. Historicamente, noutros países não o levaram a sério”. Líderes a sério. “Penso em Hitler e Mussolini… ‘Eles são um festival de tolos…’. Por que não acreditamos que este homem fará exatamente o que diz? Ele já fez isso. E daí? Faremos apenas sente-se e diga: ‘Nós lhe dissemos, isso vai acontecer: se ‘Se ele for eleito, ele mudará este país’.