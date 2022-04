“Armas Pesadas Imediatas para a Ucrânia” . Putin ameaça “consequências inesperadas”. Kiev teme energia nuclear

o Estado unido Intensifique o envio de armas paraUcrâniaMoscou está aumentando o tom da intimidação, estendendo-o também. O conselho para levar a sério vem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, à frente de um país que por mais de cinquenta dias resistiu a uma invasão cuja crueldade cumpriu suas promessas. “Todos devemos estar preparados para a ameaça nuclear de Rússia‘, alertou em entrevista à CNN. De acordo com as previsões do secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, o conflito poderá continuar ao longo de 2022, agravando os fatores de risco para um confronto entre as grandes potências. “Estamos preocupados com o uso potencial de armas nucleares, mas deve ser o mundo inteiro, não apenas a Ucrânia”, diz Zelensky.

Esse medo, que toma conta do Ocidente há vários dias, decorre da nota diplomática oficial enviada esta semana de Moscou a Washington, à qual os Estados Unidos responderam com firmeza. Avisamos a Rússia que, se invadir a Ucrânia, a resposta será sem precedentes. Como diz Biden, os grandes países não trapaceiam “, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price. Os russos disseram algumas coisas em particular e outras em público. Nada nos impedirá de seguir o caminho que tomamos para apoiar a Ucrânia”, acrescenta. , especificando que “se a acusação do Kremlin é que os Estados Unidos e nossos parceiros em todo o mundo fornecem bilhões de dólares em assistência de segurança para nossos parceiros ucranianos, então somos culpados”. O presidente Joe Biden durante um telefonema com Zelensky, também inclui sistemas de artilharia. Terreno pesado como obuses e armas de fogo que podem chegar a 70 km. Para defender a área, bem como helicópteros Mi-17 e 300 drones suicidas Switchblade Tudo isso foi complementado por um programa de treinamento, já que até agora só chegaram materiais projetados pelos soviéticos dos Estados Unidos que o exército de Kiev já pode usar. O Pentágono anunciou que “dentro de 24 horas” o primeiro carregamento “chegará à região”, sem especificar onde. Biden confirmou que os Estados Unidos, por razões de segurança, Abandonando a missão em Kiev, ela “continuaria a fornecer à Ucrânia capacidades para se defender” e a entrega acordada de materiais militares “conteria muitos dos sistemas de armas altamente eficazes que já fornecemos e novas capacidades adaptadas à ofensiva mais ampla que temos. esperar que a Rússia lance no leste da Ucrânia.”

Especificamente no que diz respeito ao envio de armas “mais sensíveis” para a Ucrânia, Moscou respondeu com as duas páginas enviadas a Washington, nas quais Vladimir Putin afirma, em essência, que isso “adiciona combustível” ao conflito e pode ser “imprevisível”. consequências. É a ameaça russa de recorrer ao seu arsenal químico e nuclear que o presidente ucraniano teme: estima-se que no início de fevereiro de 2022, o número de ogivas nucleares possuídas por Moscou era pouco menos de 6.000, das quais cerca de 4.477 são utilizáveis ​​e 1.588 já são. implantado e operacional. Os russos podem decidir usá-los porque “a vida das pessoas não vale nada para eles”, diz Zelensky. E não só contra a Ucrânia. Além dos americanos, diz o Comitê de Investigação da Rússia, 24 países armam Kiev, incluindo 21 estados membros da aliança. “Apelamos aos Estados Unidos e seus aliados para que acabem com a militarização irresponsável da Ucrânia, que tem consequências imprevisíveis para a segurança regional e internacional”, afirma o memorando oficial acusando o Ocidente de não levar em conta o perigo representado pelo fim de armas avançadas. Nas mãos do que Moscou chama de “forças nacionalistas radicais”. O Kremlin também emitiu um segundo aviso, desta vez à OTAN: “A adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN terá repercussões negativas para a paz e a estabilidade no norte da Europa”, prometeu o chefe da diplomacia russa Serge Lavrov, acrescentando que a adesão ao Tratado do Atlântico . A órbita atlântica “não dará mais segurança a Estocolmo e Helsinque”.

Além disso, as relações entre a UE e Moscou estão cada vez mais tensas, o que levou à demissão de 18 funcionários de representantes da UE em resposta a uma “ação hostil” semelhante tomada por Bruxelas contra 19 funcionários russos. “Esperamos a mesma ação de Moscou em resposta à nossa expulsão de 30 russos com passaportes diplomáticos. Veremos em que termos isso afetará nossos funcionários. Mas sempre mantemos o canal diplomático aberto e uma linha vermelha para evacuar civis”, diz o ministro das Relações Exteriores Luigi Di Maio, declarando que após um voo de “dez horas” de Lviv, o embaixador italiano, Pier Francesco Zazzo, “acaba de retornar em Kiev e reabrimos nossa embaixada que funcionará a partir de segunda-feira”. E perto da capital, ontem, as forças russas atacaram uma fábrica de mísseis, o que mostra que a intimidação verbal russa anda de mãos dadas com as incursões. O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, informou que mísseis Kalibr foram disparados contra a usina de Visar, a cerca de cinco quilômetros a sudoeste dos arredores da cidade, “o que levou à destruição das instalações para o reparo de sistemas de mísseis antiaéreos de longo e médio alcance e a produção de mísseis antiaéreos e mísseis de navios.” Ele previu que “o número e o alcance dos ataques com mísseis em Kiev aumentarão em resposta a qualquer ato de terrorismo ou sabotagem em solo russo” pelos ucranianos.

Nas últimas duas semanas, o controle da capital e seus subúrbios diminuiu, após o reposicionamento gradual do exército russo na frente sudeste do país. No entanto, Moscou decidiu quebrar esse frágil equilíbrio novamente. A pressão renovada sobre a capital não desacelerou as operações militares russas no sudeste, onde intensos ataques com mísseis foram registrados desde a noite de quinta-feira: em Lugansk, o exército inimigo tenta tomar os assentamentos de Popasna e Rubezny, em um dia. 26 ataques foram registrados em todas as cidades disputadas, incluindo Severdonetsk, um dos maiores centros da região ainda nas mãos da Ucrânia. Esta é uma resposta ao naufrágio do cruzador Moskva, disse Natalia Homenyuk, porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano. Um insulto que o país invadido paga caro, já que os russos também lançaram um ataque a Mykolaiv com bombas de fragmentação proibidas por acordos internacionais, matando cinco pessoas e ferindo 15.

É uma guerra sem regras que atinge civis em suas casas e mata fugitivos nos ônibus que deveriam levá-los para um lugar seguro. Aconteceu perto da aldeia de Borovoy, na região de Kharkiv: “De acordo com dados preliminares, até dez pessoas foram mortas e 30 feridas”, disse Dmytro Chubenko, membro do Gabinete do Procurador Regional de Kharkiv, à Interfax-Ukraine, que abriu uma investigação. . . Arquivos de possíveis crimes de guerra estão se acumulando, e as histórias daqueles que testemunharam o horror são únicas e detalhadas. Tamara Senyushko, que está na linha de frente do fornecimento de ajuda e medicamentos à população desde o início do conflito, está na região de Kiev, entre Kwari e Bedhayn. “Aqui não há infraestruturas, alvos sensíveis, aeroportos, ferrovias, fábricas – diz ele – não há, camponeses que cultivam seus campos vivem lá, e ainda assim nenhuma casa foi salva. bombas em casas e estábulos » Em Kohari Tamara ela fotografou um carro ao lado de um ponto de ônibus completamente queimado: “Aquele que estava dentro morreu queimado vivo, o cadáver ainda está lá. Eles também bombardearam os pequenos cemitérios e o chão mostrou os cadáveres que estão agora visível para todos. Como você pode ir tão longe? Eles os mataram duas vezes.”