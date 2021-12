Antes do ataque ao Congresso, havia um plano detalhado para o golpe em favor de Trump-Corriere.it

O New York Times e o Guardian revelaram que o documento de 38 páginas foi escrito por um ex-coronel do exército apoiado por Trump.

uma Ex-coronel do Exército do TexasTorcedor Donald Trump, vésperaO ataque ao Congresso em 6 de janeiroEles fizeram um plano detalhado Para anular o resultado da eleição presidencial que ganhou Joe Biden E deixe Trump permanecer no poder. O novo elemento preocupante que emergiu no contexto das investigações da comissão de investigação é a investigação do que aconteceu durante aquelas horas dramáticas. O documento foi entregue ao comitê pelo ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows, que afirmou tê-lo recebido por e-mail, mas nunca fez nada contra ele. O ataque ao Congresso foi realizado por apoiadores de Trump, incluindo militares e policiais que foram posteriormente presos.