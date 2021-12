“A epidemia vai acabar no segundo semestre de 2022”

Dose de reforço necessário sair de pandemia. Isto foi afirmado pelo chefe da força-tarefa da Covid e da campanha de vacinação em Israel Arnon Shahar que, em entrevista à Ansa, fez sua observação sobre Quarta onda a partir de Doença do coronavírus Este é um sucessoEuropa. “Hoje estamos nos aproximando do fim da epidemia, eu diria que somos mais da metade do trabalho que precisa ser feito contra o vírus. O especialista acrescentou que se as pessoas continuarem a se vacinar no mundo todo e cada país fizer a sua parte , podemos declarar que a epidemia acabou no segundo semestre de 2022. ”.

“Quando a pandemia acabar – continuou ele – teremos que reajustar a estratégia, entender se precisamos tomar a vacina uma vez por ano como a gripe, ou a cada seis meses ou quem sabe. com base nos dados. ”

Importância Omicron das Terceiras Doses

O primeiro país a decidir fazer terceira dose a partir de Sérum No verão passado, o Israel Today pode fornecer dados sobre a eficácia da droga de reforço que já foi administrada a cerca de 60% da população. “Já se passaram 5 meses desde que começamos a trabalhar terceira dose Observamos que os anticorpos neutralizantes, a memória imune celular e a imunidade geral são maiores do que após a segunda dose. Há uma ligeira diminuição dos anticorpos, mas não é isso que nos preocupa, porque a imunização não depende apenas disso. “Estamos muito satisfeitos com o resultado”, disse Shahar à ANSA.

“A decisão sobre o reforço foi a mais difícil da minha vida – diz Shahar – porque fomos os primeiros a fazê-lo, porque depois de meses de fechamento completoEscolas fechadas, economia fechada, infecções disparavam e sabíamos quanta confusão iríamos criar. Mas hoje, como médica, posso dizer que foi também a decisão mais importante da minha vida porque salvamos milhares de vidas. Então, os outros países nos seguiram e isso significa mais milhares de pessoas que sobreviveram. Minha missão é exatamente essa: salvar vidas. É importante entender que a ciência protege o mundo inteiro. ”

Omicron Variante

O otimismo também está se espalhando Varante Omicron. “Estamos incomodados com a infecção da variante Omicron, mas no momento não vemos que seja mais violenta ou cause doenças mais graves do que as outras variantes. A vacina ainda cobre doenças graves, mesmo com duas doses”, disse Shahar. “Em Israel podemos dizer que estamos na quinta onda do vírus, mas graças ao reforço contemos muito, temos 500 infecções por dia”.

Vacina para crianças

Enquanto isso, as reservas começaram por um segundo, três semanas depois. “Em crianças não tivemos nenhum evento adverso com a vacina – explica Shahar – apenas com uma baixa incidência de efeitos locais leves como fadiga, dor de cabeça e um pouco de febre. Esperamos poder começar a vacinar os mais jovens em breve.”

O chefe da campanha de vacinação israelense descarta, no momento, falar em uma quarta dose: “Não é o objetivo agora, pensemos agora na duração da dose de reforço. Seu uso foi discutido em um pequeno grupo de pessoas com doenças oncológicas e hematológicas. Vamos ver. Nesse ínterim, podemos dizer que para aqueles que não tiveram uma resposta imunológica com três doses, que são chamados de não respondedores, não consideramos uma dose posterior porque parece inútil. ”