Meloni estará em Paris. “Sem compromissos, sem convites.” Novas tensões entre os governos da Itália e da França – Corriere.it

A partir de Stephen Montefiore

Do céu eles buscam um encontro, pedem para resolver o conflito nascido com o Ocean Viking, mas o Palazzo Chigi nega: nenhum compromisso de Meloni

Paris –

foto do presidente Emmanuel Macron quem está se aproximando Geórgia Meloni O primeiro-ministro italiano, que respondeu cordialmente no início da cúpula de Tirana, sugeriu superar as dificuldades entre a França e a Itália. Em vez disso, ainda há algum caminho a percorrer, tanto em substância quanto em forma, a julgar pelo vaivém de ontem entre Eliseo e Palazzo Chigi.

Falando a jornalistas na véspera da cimeira UE-Mediterrâneo Uma fonte do Elysee confirmou: “A Sra. Meloni continua procurando uma data Visita a Parisno qual jurei trabalhar depois do episódio do mês passado sobre o navio Oceano Viking. Aguardamos a confirmação deles, em todo caso, para que você proponha datas para poder vir a Paris, o que obviamente não impede que outros contatos se desenvolvam à margem das cúpulas, então Tirana e Alicante Esta semana e, obviamente, o Conselho Europeu da próxima semana, que será uma estreia para a Sra. Meloni, com questões importantes para todos nós e em particular para a Itália.

À noite, fontes do Palazzo Chigi responderam a esta Não temos conhecimento de nenhum compromisso assumido pelo Presidente Meloni de visitar Paris. Também não chegou nenhum convite oficial ao presidente, imaginando que certos convites não foram feitos na imprensa”. Ligeiro mal-entendido: A presidência francesa está convencida de que Meloni se comprometeu a vir a Paris para resolver um problema Discórdia nasceu com Oceano Viking

Espera-se que ele a informe sobre as possíveis datas da visita; O primeiro-ministro italiano nega que tenha assumido tal compromisso e, por isso, também nega que Meloni tenha agendado a viagem, acrescentando com um toque de crítica que nunca chegou um convite oficial. READ Ucrânia: Erdogan para Putin está pronto para sediar Kyiv - Moscou - as Nações Unidas - a reunião global

É um mal-entendido em uma questão formal, O que, no entanto, sublinha uma certa dificuldade em se entenderem em geral, após o mal-entendido no Ocean Viking (Roma agradeceu a Paris pela escolha que Macron sucumbiu e não fez). Se há espaço para melhorias em termos de forma, mesmo em termos de substância – imigração – as posições permanecem distantes. A este respeito, aqui está o que a mesma fonte do Eliseu disse ontem: “Hoje, a questão específica da aplicação da lei não foi resolvida, ou melhor, a questão que nos dividiu com as autoridades italianas no mês passado. Eu não vi, pelo menos não ainda, um Alterando a posição das autoridades italianas sobre a aplicação da lei do estado de bandeiraenquanto, segundo nós, a lei prevê a responsabilidade primária dos Estados no campo de busca e salvamento. Para a Itália Meloni e Macron terão a oportunidade de se encontrar novamente hoje em Alicante, “numa mesa menor porque é limitada a nove estados”, como confirma o Elysee.