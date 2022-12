Putin: ‘A ameaça nuclear está crescendo’. EUA: “É irresponsável” – Política

O perigo de uma guerra nuclear “está aumentando”. Isto foi afirmado pelo presidente russo, Vladimir Putin. Enfatizando que “a Rússia se concentra em meios pacíficos, mas se nada mais resta, ela está pronta para se defender por todos os meios disponíveis.” Quanto aos resultados da operação militar russa na Ucrânia, pode ter sido um longo processo, mas novos territórios surgiram – esta é uma conquista significativa para a Rússia. O Mar de Azov tornou-se um mar interno da Federação Russa, são assuntos sérios ”, explicou Putin, citando a TASS. Não faz sentido falar de uma nova mobilização militar na Rússia. Dos 300.000 mobilizados, 150.000 foram implantados na área de operação militar na Ucrânia, dos quais 77.000 estavam em unidades de combate. O presidente russo, que atacou as organizações não-governamentais na Polónia, acrescentou que há elementos nacionalistas que sonham com a restauração das antigas terras polacas que hoje fazem parte do oeste da Ucrânia. Ele disse que “algumas organizações ocidentais de direitos humanos – disse ele – foram criadas como uma ferramenta para influenciar a política interna da Rússia e, acima de tudo, em outros países da antiga União Soviética”.

EUA: Putin é irresponsável quando levanta uma ameaça nuclear

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse em resposta a uma pergunta sobre as palavras de Vladimir Putin, que ameaçou usar armas nucleares como uma ferramenta defensiva em resposta ao ataque do inimigo e alertou que isso aumenta os perigos de uma guerra nuclear.

Moscou: Estamos prontos para um diálogo com os Estados Unidos, mas apenas em igualdade de condições. Subsecretário de Estado concede concessões unilaterais fora de questão

Ele acrescentou: “A Rússia não está estudando a possibilidade de fazer concessões unilaterais no diálogo sobre estabilidade estratégica com os Estados Unidos, mas está pronta para retomar esse diálogo de forma justa e equilibrada”. Isso foi afirmado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, em entrevista ao jornal Izvestia, ele escreve para a agência TASS. “Se e quando os americanos estiverem prontos para retomar o diálogo sobre estabilidade estratégica, estaremos prontos. Sabemos que não será uma tarefa fácil, porque o diálogo avançou com dificuldade e agora pode haver alguns elementos adicionais no Estados Unidos Uma posição que não será bem-vinda para nós, mas depois de tudo, a decisão é deles. “O diálogo só pode ser conduzido de forma justa, realista e equilibrada. Os resultados só podem ser esperados se o outro lado entender que concessões unilaterais da Rússia estão fora de questão. Isso não é uma opção, nem sequer foi levado em consideração. ” Ryabkov acrescentou que “questões relacionadas à troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos são tratadas por meio de um canal especial determinado pelos dois presidentes”. “As questões de troca de prisioneiros estão sendo consideradas por meio de um canal especial determinado pelo presidente. Algumas questões foram resolvidas e outras não foram resolvidas. É um assunto muito delicado porque afeta a vida das pessoas”, afirmou.