Peru, o presidente Castillo tenta um golpe: o Parlamento o expulsa e ele é preso. Vice-presidente Dina Boulwart jura: ela é a primeira mulher chefe de estado

Ao fim de um longo cabo de guerra entre os poderes Executivo e Legislativo, o parlamento peruano destituiu o presidente em medida de emergência Pedro Castillo. O Parlamento, no entanto, precipitou o processo Isolamento pela “impotência moral”, que seria votada hoje. Após a votação impeachment Castillo, o vice-presidente foi chamado Dina Polwartconforme exigido pela Constituição, e assim tornou-se a primeira dama para manter uma posição presidente da republica Na história de Peru. Em seu discurso de posse, após ser empossada sobre a constituição, a presidente Poluarte apelou à “unidade de todos os peruanos” e exigiu “trégua política“para o propósito de”Formação de um governo de unidade nacional». O Presidente Bulwart declarou: “Assumo conscientemente este papelEnorme responsabilidade Quem antevê a virada e com profunda convicção de que é preciso retomar o caminho Crescimento econômico Baseado emIntegração sociale baseado em reforma política Necessário para o país: será a primeira medida Enfrentar a corrupção em todas as suas formas». e Boulwart, depois de recordar as suas origens humildes, afirma finalmente a sua vontade de se empenhar para que “nunca mais ninguém e os excluídos tenham parte no país”. Ao que parece, a nova Presidente Bulwart, antes de ser chamada a prestar juramento, distanciou-se de Castillo: «Rejeito a decisão de Pedro Castillo de cometer uma ruptura da ordem constitucional fechando o Congresso. É um golpe que agrava a crise política e instituições que a sociedade peruana terá que superar no estrito cumprimento da lei”. A Procuradoria-Geral do Peru prendeu o ex-presidente Castillo que se refugiaram na sede de concelho um arquivoPara onde fugiu com a família e o ex-primeiro-ministro, Aníbal TorresE depois de anunciar a dissolução da Câmara dos Deputados, anunciar o governo de emergência e convocar novas eleições legislativas.

Discurso de Castillo à nação e voto para rejeitar o Parlamento

Nesse dia, Castillo tentou contornar a moção de censura a ele, anunciando sua intenção de dissolver o Parlamento, provocando uma reação da Corte Constitucional e a renúncia de grande parte de seus executivos. Conforme anunciado pelo presidente Um Estado de Emergência em todo o país e apresentar toque de recolher Hoje à noite, para obrigar os moradores a ficarem em casa e suspender todas as atividades. No entanto, a Suprema Corte do Peru interveio imediatamente, descrevendo a ação de Castillo como uma tentativa de “golpe de Estado». No entanto, o Parlamento reuniu-se nas horas seguintes para votar a destituição do Presidente por “incapacidade moral permanente”. A proposta foi aprovada com 101 votos a favorE a 6 contra E a 10 abstenções. Castillo havia justificado sua decisão Parlamento dissolvidoargumentando que “o equilíbrio de poder falhou” e declarando a intenção de fazê-lo Realização de eleições legislativas O próximo dia 9 mesescom oO objetivo de reformar a constituição peruana: «O próximo parlamento a ser eleito deve ter funções fundacionais para reformar a constituição do país».

O presidente peruano também pediu aos cidadãos de posse de armas que as entreguem às autoridades locais dentro de 72 horas, declarando que “a partir de hoje até a criação do novo parlamento, Ele governará o país por decreto». Imediatamente após as declarações do Chefe de Estado andino, houve uma enxurrada de renúncias de ministros do governo, começando pelo Ministro de Relações Exteriores, César LandaE então o Ministro do Trabalho segue, Alejandro SalasMinistro da Economia, Curt Bornéuaquela justiça, Felix Shero Ministro da Cultura, Sylvana Robles. No entanto, ontem o Ministro da Defesa, Gustave BobbioComandante em Chefe do Exército Peruano, Walter Cordova AlemanEla iria apresentar suas renúncias – mas ainda não era oficial. Mas não só. Pouco antes da votação, o chefe do governo peruano renunciou, Betsy Chávez.

Quem é Pedro Castillo e por que foi acusado

Castillo, ex-professor da zona rural do Peru e ex-sindicalista, foi eleito presidente em julho de 2021, após vencer a eleição presidencial, derrotando o exponencial. Keiko Fujimoricom uma vantagem estreita. Castillo está atualmente sob investigação do Procurador-Geral em seis linhas de investigação, cinco das quais são Supostos atos de corrupção. Castillo acusou a oposição, assim como o Judiciário, de querer destituí-lo desde o primeiro dia em que assumiu o cargo e entrou em conflito com o procurador-geral do Peru, Patrícia BenavidesQuem diz que orquestrou um “golpe” contra sua presidência. Em outubro, o procurador Benavides entrou com uma ação Reclamação constitucional contra o Presidente do Peru, com base em três das seis investigações abertas por seu gabinete. As acusações contra Castillo dizem respeito à suposta liderança de uma “organização criminosa” para lucrar com contratos estatais e obstruir as investigações.

A denúncia em questão permitiu ao Congresso conduzir sua própria investigação contra o presidente em exercício. Em moção apresentada pela oposição na semana passada, foi solicitada a votação – nos termos do artigo 113 da constituição peruana – para cassar o presidente do Peru. Por que “moralmente inapropriado». Foi a terceira tentativa de impeachment do presidente desde que ele assumiu o cargo em julho de 2021. “Eles pretendem torpedear a democracia e ignorar o direito de escolha de nosso povo”, disse Castillo durante um evento público. Além disso, Castillo chamou as acusações contra ele de “caluniosas” e acusou grupos de oposição de centro-direita de “se aproveitarem e se apropriarem do poder que o povo lhes tirou nas urnas: repito, não sou corrupto”.

