“O povo triunfa sobre a tirania” – Corriere.it

A partir de Mônica Ricci Sargentini

Badri Hussein postou uma mensagem na conta do Twitter de seu filho: “O regime trouxe nada além de sofrimento.” No final de novembro, sua filha foi presa. Major na universidade, protestos e confrontos

Badri Hossein Khamenei, irmã do Líder Supremo da República Islâmica Ali Khamenei, publicou uma mensagem de votos. “Em breve a vitória do povo e a derrubada dessa tirania no poder.” Na mensagem postada na conta do filho no Twitter e divulgada por alguns meios de comunicação, Badri Khamenei critica seu irmão Ele afirmou: “O regime da República Islâmica não trouxe nada além de sofrimento e opressão ao Irã e aos iranianos.. O povo do Irã merece liberdade e prosperidade Sua rebelião é legítima e necessária para obter seus direitos”.