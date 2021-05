“Você é o fogo dos incineradores da Covid, nós somos um foguete no espaço” – Corriere.it

Que ele postou em seu perfil do Weibo (Twitter em mandarim) Duas fotos lado a lado: O Motores de mísseis chineses brilham Ele saiu na semana passada em uma missão espacial e em chamas Cremações funerárias indianas Que devoram os cadáveres das vítimas do vírus Corona.

Justaposição vergonhosa, ao meio-dia de sábado e Logo foi removido da web (Não se sabe se isso foi devido à censura ou a um repensar do Comitê Legal Comunista.)

Muitos chineses tiveram tempo de ver e condenar o ato imprudente de pilhagem.

Além disso, no dia anterior Xi Jinping Ele havia enviado um telegrama de condolências a Nova Delhi. E nas últimas duas semanas, mais de 60 aviões chineses trouxeram suprimentos médicos para a Índia: eles decolaram 20.000 geradores de oxigênio e 5.000 ventiladores de terapia intensiva em hospitais indianos Colapso diante da terrível onda de Coronavirus.

Belo gesto de solidariedade de Pequim, que também travou duas guerras de fronteira com Nova Delhi. No verão passado, as vanguardas dos dois países travaram uma batalha feroz e sangrenta nos picos do Himalaia. No entanto, “Beau” foi manchado com a posição.