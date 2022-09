Moscou interrompe o gás da Europa. Sem fornecimento de gás metano se as sanções continuarem

Feche as torneiras do modelo russo Gás? “É tudo por causa das sanções ocidentais”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry, ontem. Peskov. É como se dissesse aos países do “Canadá, Europa e Reino Unido” que foram explicitamente mencionados: Aquele que é a causa de sua doença, sofre por si mesmo. Mas, na verdade, as sanções estão começando a ter um forte impacto também na frente doméstica da Rússia. última sexta-feira Ele voa Confirmada interrupção do fornecimento de gás ao Egito Alemanha Via Nord Stream devido a um problema técnico: o último mau funcionamento da turbina ainda está funcionando. Desde então, as “turbinas” tornaram-se, pelo menos na visão de Moscou, o exemplo mais óbvio do efeito nefasto das sanções no mercado de energia, um efeito rebote que seria um tiro pela culatra contra as próprias sanções. De acordo com Peskov, de fato, não é mais possível reimportar turbinas Siemens enviadas ao Canadá para reparos na Rússia. As turbinas em questão chegaram à Alemanha: Berlim confirma que elas existem Rússia Para evitar que o widget retorne.

para mim KremlinÉ claro que há uma solução para todos os problemas: mitigar, se não remover, as sanções decididas pelo Ocidente. “Não há dúvida de que as sanções impedem a manutenção das unidades”, disse o porta-voz à Interfax. Peskov também aproveitou a oportunidade para rejeitar categoricamente as “tentativas contínuas do Ocidente Rússia Responsabilidade pela configuração de tal deterioração: É normal que ocorram erros na operação da tubulação, e isso naturalmente leva a interrupções de fluxos ». Até agora, as instituições russas sempre minimizaram os efeitos das sanções no front doméstico. Em meados de agosto, o Banco Central da Rússia previu uma recuperação no início do próximo ano, com uma taxa de crescimento de 2,5% em 2025. Em vez disso, o futuro delineado em um relatório interno encerrado em 30 de agosto estava na mesa de uma reunião fechada de altos funcionários do estado, E do qual Bloomberg foi capaz de mostrar uma versão, uma menos brilhante.

De acordo com os dados mantidos por Kremlin, o próximo ano não será um ponto de partida para uma retomada, mas, pelo contrário, a economia da União passará por uma “desinflação acelerada”. Não há recuperação à vista com base nesses dados, que levam em conta o impacto das sanções: a Rússia, escreve-se, pode enfrentar “uma recessão mais longa e profunda do que o esperado, com sanções americanas e europeias estendidas, penalizando setores para os quais o país conta há anos para abastecer sua economia”. Há duas semanas, o The New York Times citou dados que mostram como as sanções estão começando a afetar até os setores mais estratégicos da indústria de defesa, com as importações de tecnologia quase parando (redução de 90%).

Existem vários cenários assumidos pelo relatório interno sobre a economia russa que mencionou Bloomberg. O primeiro, “inércia”, vê a economia cair no próximo ano 8,3% abaixo do nível de 2021, enquanto o cenário de “estresse” espera um mínimo em 2024 em 11,9% abaixo do nível do ano passado. Mas todos os cenários preveem que “as pressões das sanções se intensificarão e outros países poderão se juntar a elas à medida que a Europa se afasta do petróleo e do gás”. Em junho, a Rússia deu calote em sua dívida em moeda estrangeira pela primeira vez desde 1918. O calote foi desencadeado no final do período de carência de quase US$ 100 milhões em títulos pendentes, que haviam sido bloqueados por sanções, mesmo que o evento fosse mais do que qualquer outra coisa. simbólico, continua a ser um golpe de prestígio e também um sinal de alerta tangível.