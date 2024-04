Antissemitismo, as origens da doença

Talvez Adorno e Horkheimer estivessem certos. O anti-semitismo é uma das formas mais flagrantes Da revolução que o Iluminismo sofreu na sociedade contemporânea. Se observarmos então como esta prática é levada a cabo nas melhores universidades do país democrático mais avançado do mundo, nomeadamente os Estados Unidos, cresce a sensação de que algo foi danificado para sempre no futuro cultural do Ocidente.

Alguns estudantes da Universidade Columbia em Nova York (uma universidade onde você pode pagar até US$ 60 mil por ano em mensalidades) tinham medo da ideia de sair às ruas e matar sionistas. Mais de cem manifestantes pró-Gaza foram presos em Boston. As manifestações antijudaicas em Itália completam o terrível coro, que também se formou no dia 25 de Abril, esquecendo a contribuição essencial dada por muitos judeus à resistência (Leon Ginzburg, Leo Valiani, Umberto Terraccini, Emilio Sereni, para citar alguns).

Como chegamos a isso? A doença do anti-semitismo tem origens quase tão antigas quanto as raízes do cristianismo. Contudo, a esperança de abandonar tais preconceitos na sociedade avançada e esclarecida de hoje tem estado viva e forte, especialmente depois do Holocausto. Este não era o caso. Muitos ainda acreditam que os judeus bebem o sangue de crianças em algum ritual terrível, nomeadamente de crianças palestinas, é claro. O avanço da razão não eliminou as doenças. A razão iluminista foi irrevogavelmente subvertida pela supremacia da emoção e, portanto, da irracionalidade.

Não achamos que deveríamos incomodar Levi Brule, um grande antropólogo do passado que investigou o pensamento primitivo, para tentar obter uma chave para a compreensão desses acontecimentos. O pensamento mágico baseia-se em fundamentos “pré-lógicos”, ou seja, na recusa em investigar as causas secundárias ou origem dos fenômenos. O homem primitivo vê um crocodilo comendo seu colega aldeão e acredita que é obra de um mágico. Da mesma forma, um fenômeno natural destrutivo deve ser causado por uma força misteriosa. Acima de tudo, Levy-Brill diz: O primitivista recusa-se categoricamente a ir ao fundo de qualquer assuntoEles estão limitados a uma compreensão “emocional” do evento.

Talvez a mesma coisa aconteça com o anti-semitismo hoje. Monitorizam o que está a acontecer na Palestina e, longe de quererem compreender verdadeiramente alguma coisa sobre o assunto, internalizam a opinião pública simplista que vê Israel como um Estado neocolonial que comete genocídio e os palestinianos como pobres vítimas inocentes da ira neonazi. Talvez eles estejam cansados ​​de magia. Nos corredores das mais prestigiadas universidades do mundo triunfa o pensamento mágico, o completo oposto do conhecimento. Doações de países árabes têm pouco valor Nesse caso. Algo estalou na mente dos estudantes.

O ressurgimento do ódio contra os judeus é um sinal de que a ruptura que afecta os ideais iluministas da nossa sociedade se tornou agora um sulco. Profundo e talvez em breve cheio de sangue. Se alguém tiver uma explicação melhor sobre por que esse anti-semitismo está de volta, envie-nos. Nós, ao contrário dos manifestantes, queremos compreender.

Francesco Teodori, 28 de abril de 2024

