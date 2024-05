Guerra Israel-Hamas, notícias de hoje. E o bombardeamento do norte da Faixa de Gaza

ONU: “Uma operação em grande escala em Gaza violaria os direitos humanos”

"Um ataque em grande escala não pode ser lançado em Rafah porque viola o direito humanitário internacional", afirmou o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk. "As recentes ordens de evacuação afectam quase um milhão de pessoas em Rafah", disse ele. Para onde eles deveriam ir? "Não há lugar seguro em Gaza." "Estas pessoas exaustas e famintas, muitas das quais foram deslocadas várias vezes, não têm boas opções", acrescenta Türk, estimando que um ataque em grande escala teria um "impacto catastrófico". com "a possibilidade de novos crimes terríveis". "Não vejo como as recentes ordens de evacuação, muito menos um ataque total, numa área onde os civis estão tão densamente presentes, possam cumprir os requisitos vinculativos do direito humanitário internacional e com os dois conjuntos de medidas provisórias vinculativas ordenadas pelo Tribunal Internacional de Justiça", acrescenta o funcionário da ONU. Turk sublinhou que a população "já sofre traumas profundos" e que as cidades que deveriam receber os deslocados de Rafah já "se transformaram em escombros". Ele acrescentou que tal ataque "não pode acontecer" e apelou a todos os países que possam ter influência para fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que isso não aconteça, e apelou a Israel e aos grupos armados palestinianos para que alcançassem um cessar-fogo e libertassem imediatamente todos reféns.