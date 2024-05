Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo

Fuja de Rafah

Mais de 100 mil palestinos fugiram da cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, no sábado, após um alerta israelense para evacuarem antes de um ataque militar iminente que daria início a uma nova fase sangrenta do conflito que já dura sete meses.

Ontem, as estradas que saem de Rafah estavam repletas de longas filas de jovens e velhos, doentes e saudáveis, viajando em camionetas superlotadas e carros frágeis, em riquixás e carroças puxadas à mão. Desde que o exército israelita ordenou a evacuação dos bairros orientais, pouco antes de ocupar a passagem fronteiriça com o Egipto, a leste da cidade, na terça-feira passada, no que o exército israelita descreveu como um esforço “preciso e limitado” para deter o Hamas, mais e mais pessoas têm sido fugindo de Rafah todos os dias.

De acordo com uma contagem feita por funcionários das Nações Unidas na cidade, o número total ultrapassa agora 280 mil pessoas, quase metade das quais partiram nas últimas 24 horas. Parece agora que o ataque da semana passada foi apenas um prelúdio para um ataque muito maior que Israel há muito ameaça, apesar dos repetidos apelos à contenção por parte das Nações Unidas e das agências humanitárias. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, ignorou a pressão da administração Biden para evitar um ataque em grande escala a Rafah, argumentando que é lá que reside a maioria dos seus líderes seniores e combatentes restantes do Hamas, o que levou Washington a suspender a transferência. De 3.500 bombas. Netanyahu disse na semana passada que Israel “ficaria sozinho” e lutaria “com os pregos”, se necessário.

O exército israelense ordenou que os residentes evacuassem o centro de Rafah na manhã de sábado, por meio de panfletos e mensagens nas redes sociais. Segundo analistas, isto indica que as forças israelitas avançarão para o centro de Rafah no início do dia. O exército israelita afirmou num comunicado que as suas forças “continuam a agir contra a organização terrorista Hamas, que utiliza residentes de Gaza como escudos humanos para as suas actividades terroristas e infra-estruturas”. ».