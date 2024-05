As forças russas bombardeiam a região norte de Kharkiv, uma nova frente na guerra cada vez mais difícil para as defesas de Kiev, que há muito denuncia a chegada de Moscovo para a ofensiva de primavera e verão. Os invasores já obtiveram as primeiras recompensas neste novo capítulo do conflito: segundo o Ministério da Defesa russo, as tropas capturaram Borisovka, Ogurtsovo, Pletnevka, Belnaya e Strelichia, aldeias fronteiriças em Kharkiv, enquanto outro assentamento, Keramyk, foi ocupado em Donetsk.

Desenvolvimentos que o Kremlin afirma que os ucranianos estão condenados a não conseguir enfrentar: “A situação está a mudar rapidamente e, de facto, está a levar ao colapso total de Kiev”, disse em voz alta o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Não houve negações claras por parte das forças ucranianas em relação às reivindicações territoriais de Moscovo. O governador da região de Kharkiv, Oleg Senegubov, confirmou que nessas aldeias – cercadas pelo que é descrito como a “zona cinzenta” da nova frente – continuam os combates intensos: “O inimigo foi contido e não está se expandindo”, falando de a situação “sob controle” e excluindo – por enquanto – as evacuações da cidade de Kharkiv, enquanto quase 2.000 civis já fugiram dos assentamentos perto da fronteira russa.

Na verdade, o confronto concentrou-se ali, resultando em vítimas civis: dois mortos e dois feridos devido aos ataques russos a Vovchansk, para onde os russos tentam avançar. “As nossas operações defensivas continuam perto das aldeias de Strelica, Krasin, Morokhovets, Olennikovy, Lokhintsy, Hatysh e Pletnevka. Estas são aldeias fronteiriças”, confirmou Zelensky à noite, sublinhando que seriam enviados reforços para o norte.

“Nossas forças contra-atacaram durante dois dias em defesa da área.” Mas “a situação na região de Donetsk continua particularmente tensa”, admitiu o presidente. O cenário evolui de hora em hora e agora, mais do que nunca, precisamos que as armas prometidas pelo Ocidente sejam entregues “no devido tempo”. O conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak enfatizou, dizendo: “É necessário equipar a Ucrânia com equipamento militar suficiente aqui e agora”. “O pacote que realmente ajuda são as armas que foram trazidas para a Ucrânia, e não apenas o anúncio do pacote”, repetiu Zelensky.

Entretanto, as forças ucranianas estão a tentar enfrentar os invasores noutras frentes: em Donetsk, as autoridades pró-Rússia relataram que três civis foram mortos e outros oito ficaram feridos num ataque de Kiev a um restaurante onde militantes pró-Rússia celebravam o aniversário da sua independência. . -A República Popular de Donetsk foi declarada. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse: “Todos os cúmplices e responsáveis ​​pelos ataques terroristas em território russo serão inevitavelmente punidos”, acrescentando que uma menina de 12 anos também ficou ferida no ataque.

Kiev então afirmou ter abatido um caça russo Su-25 na área de Avdiivka. Do outro lado da fronteira, as autoridades russas relataram que “duas pessoas foram mortas em ataques de drones ucranianos nas regiões de Belgorod e Kursk”, enquanto o ataque ucraniano ao petróleo russo continua: a inteligência militar em Kiev afirmou ter atingido a refinaria Lukoil na cidade russa de Volgogrado. Apesar dos contra-ataques, o Kremlin afirma que o fim da resistência ucraniana se aproxima. Peskov disse que diante deste quadro, “os europeus estão arriscando tudo” com declarações que “inflamam deliberadamente as tensões”. Uma referência implícita à polémica suscitada pelas palavras do presidente francês Emmanuel Macron sobre o possível envio de forças da NATO para a Ucrânia. “Espero com todas as minhas forças que não tenhamos que ir à guerra”, sublinhou o presidente do Eliseu. “Mas em algum momento teremos que dissuadir a Rússia de continuar a avançar”, acrescentou. Porque “se queremos a paz, devemos protegê-la”.

