Como o Ocidente comete suicídio?

Com autorização da editora, publicamos a introdução ao livro de Nicola Burrow Pecado Original (publicado por La Bosola) Ao nosso colaborador Salvatore Di Bartolo.

O Ocidente está literalmente em curto-circuito. Paralisado por uma espécie de “expurgo politicamente correto” que leva grande parte do mundo progressista, cultural e financeiramente dominante, a Culpe a civilização ocidental por todo o mal Que infectam o nosso mundo, para que possamos purificá-lo perfeitamente de Salvador de Bartolo Define claramente “pecado original”. Ou seja, um daqueles vícios que o homem ocidental, o homem branco, heterossexual, católico, inevitavelmente carregou consigo desde o nascimento, única e exclusivamente porque era assim.

Bem, com base nesta equação ridícula, que um pensamento agora tornou sua, para todos os efeitos e propósitos, e depois disseminada tão amplamente que a tornou uma verdade absoluta, O Ocidente é necessariamente igual ao “mal”. É precisamente esta teoria questionável que determina a causa e a origem de todo o mal no Ocidente, e quem… A necessidade insaciável de purificação do homem branco É daí que se origina e extrai a sua força vital a louca deriva social e cultural que leva o mundo ocidental directamente para o abismo. A ditadura do politicamente correto E as várias formas de restrição e negação de liberdades, e toda a loucura desperta, desde a cultura do cancelamento ao sexismo, a ascensão do ambientalismo infalível e a guerra cruel entre os sexos, até à crescente antipatia por Israel, que Bartolo tão habilmente fala neste livro, são todas formas de Automutilação ocidental prejudicial à saúde Chegando ao ponto da auto-aversão e expressando a mesma ideologia socialista estrita.

Porque é exactamente disto que estamos a falar quando nos referimos a tais formas novas e pervertidas de paganismo: transformações modernas e cativantes da doutrina marxista eternamente viva. Olhando mais de perto, de fato, o único pensamento predominante em nossos dias, que utiliza os mesmos recursos retóricos típicos do marxismo, apresenta-se ao homem moderno como… Uma forma sofisticada mas opressiva do sistema O que, como acontecia com o socialismo da época, ameaçava aqueles valores inalienáveis ​​de liberdade e democracia que o modelo ocidental foi capaz de encarnar, defender e exportar durante décadas.

Hoje, parece que este mesmo Ocidente, berço da civilização e dos direitos, e a mais alta expressão e glorificação da liberdade humana, refere-se a… – Fraqueza grave em identidade e valores Face à hegemonia subversiva de um establishment progressista antiocidental que sugere o pior. Isso é dizer, O suicídio inevitável da civilização ocidentalSer sacrificado no altar do politicamente correto para expiar toda a sua culpa e purificá-lo do “pecado original”.

Se o Ocidente quiser verdadeiramente salvar-se de um fim declarado e vergonhoso, o Ocidente é chamado a livrar-se do seu complexo de culpa injustificado, que o leva até a odiar-se, e a inverter radicalmente o seu curso no que diz respeito à segurança nacional. Uma deriva perigosa que destrói liberdades O que ameaça danificar irreversivelmente seus tecidos vitais até que ele se destrua completamente.

Salvatore Di Bartolo, através desta análise clara, realista e contrária, faz a sua parte para promover… Pensamento crítico que contradiz o único pensamento predominanteE transcendendo o niilismo e o monoteísmo que oprimem a sociedade ocidental no vício.

Nicholas Burrow