Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

Escalação adicional. Anúncio coloque dentro, Sobre a transferência de armas nucleares táticas para BielorrússiaAumenta o nível de ameaça nuclear. E isso incomoda os vizinhos: enquanto esperam que o embargo seja levantado sobre seu pedido de adesão à OTAN, a Suécia e a Finlândia se unem em uma missão anti-russa, assinando uma carta de intenções com a Noruega e a Dinamarca para criar uma defesa aérea unificada no norte. Enquanto isso, Zelensky parece satisfeito: “Mais uma semana em que nos defendemos está chegando ao fim, mais uma semana em que a Ucrânia está mais forte”. No terreno, a situação ainda é muito difícil em Zaporizhia, onde a primeira AIEA estará de volta na próxima semana grande.

A guerra na Ucrânia, o que você precisa saber arquivo faixas de guerra Notícias ao vivo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia