Os países ocidentais estão tentando criar novas alianças globais, incluindo uma semelhante ao Eixo da Alemanha nazista, Itália fascista e Japão militarista na década de 1930. O presidente russo disse isso Presidente russo Vladimir Putin. “O que os EUA estão fazendo? Eles estão criando cada vez mais novas alianças, e isso prova que os analistas ocidentais e os cientistas políticos ocidentais estão certos ao dizer que o Ocidente está construindo novos centros”, acrescentou ele, falando no canal de TV Rússia 24.

Em particular, Putin observou que em 2022 a OTAN concordará com um novo conceito estratégico para o desenvolvimento do bloco. A OTAN escreveu que desenvolverá relações com os países da região da Ásia-Pacífico. E esses países estão incluídos: há Nova Zelândia, Austrália e Coréia do Sul. Eles anunciaram que estabeleceriam a aliança global da OTAN. Grã-Bretanha e Japão no início deste ano, em janeiro, assinaram um acordo para desenvolver relações militares.

“É por isso que os próprios analistas ocidentais dizem, e não nós”, continuou Putin, “que o Ocidente começou a construir um novo eixo, como o eixo criado na década de 1930 pelos regimes fascistas da Alemanha, Itália e Japão militarista.”

O presidente russo enfatizou que a Rússia e a China também estão desenvolvendo cooperação no nível militar, mas esta “não é uma aliança militar”. Quando perguntado se a cooperação entre Moscou e Pequim constituía uma ameaça para o Ocidente, ele respondeu: “Isso está absolutamente errado”.

“Não estamos criando nenhuma aliança militar com a China. Sim, também cooperamos em questões técnico-militares, e não escondemos isso, mas tudo é transparente e nada é secreto”, disse Putin, acrescentando que a estrutura da cooperação militar com Pequim também inclui exercícios conjuntos.