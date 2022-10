dentro Câmara de tortura Dos ocupantes russos Pesky Radkowskina área CarcóviaUma bandeja de plástico cheia de dentes de ouro foi liberada pelas forças ucranianas. No início, assumiu-se que eles foram sequestrados de prisioneiros que estavam trancados ali. Vários objetos foram encontrados, como fios elétricos, cordões e um jornal com registro do interrogatório de um prisioneiro ucraniano. A notícia foi divulgada pelo jornal Construirque mais tarde ele chamou de A Dentista Um estudante local da propriedade. “Parece que os dentes foram roubado do meu escritório, Os russos roubaram minha casa. “Estes são os dentes das pessoas que tratei todos esses anos”, disse o dentista Sergey.

A história de Sergey

construir \ dentes dero Encontrado em Pesky-Radkovski, Kharkiv, outubro de 2022

“Os moradores me dizem que os russos nos assustam”, disse ele, acrescentando que seria o único dentista lá. Instituições e jornais locais falaram sobre os dentes que os ucranianos tomaram como prova torturar Porque na verdade era usado para intimidar os cidadãos.

Porque os russos roubaram os dentes

Segundo Sergei, os russos tiveram seus dentes roubados por causa disso Eles pensavam que eram ouro realquando na verdade seria aço inoxidável, e por que eles iriam querer Intimidação de prisioneiros ucranianos. Por isso, negou a hipótese de que os dentes fossem de mortos ou atormentados: “É de pessoas que tratei ao longo dos anos. Eu tirei esses dentes porque eles eram ruins. Em 30 anos, removi dezenas de milhares de dentes, e isso é apenas uma pequena parte. Às vezes eu jogo fora de cinco a oito dentes por dia, e esse é o meu negócio há 33 anos.” No entanto, como eles se relacionam com ambos Construir quem – qual Obozrevatel Quem acompanha a história, não há dúvida de que torturas brutais foram praticadas na aldeia em questão, assim como em outros lugares ocupados pelos russos, e que quando coloque dentro Pesky-Radkovski entrou e perseguiu as pessoas de suas casas. Em seguida, montaram uma sala de tortura em um deles, onde as pessoas eram intimidadas e maltratadas.

