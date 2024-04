O passado colonial constrange o governo

“Esta suposição é tóxica”, “É um tema tóxico”. Dois dias antes das celebrações do 25 de Abril, o governo português de centro-direita respondeu às declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre um passado colonial. Num encontro com jornalistas estrangeiros, Marcelo declarou que Portugal “assume total responsabilidade” e que “se há atos que ficam impunes, os criminosos não são presos, os bens são saqueados e não devolvidos, veremos como resolver”. “.

Declarações que só podem criar confusão. O governo não declarado retirou-se imediatamente, manifestando preocupação com a presença de representantes das antigas colónias africanas (países de língua portuguesa, PALOP) nas comemorações do 25 de Abril. Para André Ventura, secretário do partido de extrema-direita Sega, as condenações de Marcelo foram “traição à pátria”. Os partidos de esquerda não quiseram comentar – na verdade criticaram Marcelo por outras declarações do mesmo dia. O governo brasileiro, por sua vez, manifestou satisfação, pedindo que medidas concretas fossem seguidas.

Esta não é a primeira vez que Marcelo agita as águas do debate português. Orador de centro-direita, estrela de televisão mas há muito afastado dos partidos políticos, no passado expressou posições sobre a história colonial às quais o seu partido político se opõe, mas, na verdade, a maioria da população do país. Prefira sempre olhar para o outro lado. Ao mesmo tempo, Marcelo sabia que num sistema quase presidencialista não poderia fazer nenhum reparo. Além disso, o mesmo Marcelo, poucos dias antes, havia concedido secretamente o Grande Colar da Ordem da Liberdade, postumamente, a Antonio de Spinola, um soldado de direita que havia participado pela primeira vez no dia 25 de abril. Ano, numa tentativa fracassada de golpe reacionário, exilado.

O passado colonial é um dos grandes silêncios das celebrações do 25 de Abril. Nem sempre é lembrado que a “revolução pacífica” de 25 de Abril foi, na verdade, afinal, o resultado de quase 15 anos de guerras coloniais em África. A direita, que comemora o 25 de Abril sem compromisso, não quer pensar na questão colonial. Isto é particularmente difícil devido ao crescimento de movimentos anti-apartheid impulsionados por uma nova geração de portugueses afrodescendentes. A ala esquerda do Bloco de Esquerda é abertamente a favor das reparações, com o Partido Comunista a assumir a liderança.

Por outro lado, a direita radical começou a reivindicar a história imperialista, inicialmente de forma subtil, mas agora de forma cada vez mais aberta. O Partido Socialista deveria ser a favor das reparações, mas em oito anos de governo evitou levantar a questão – o que levantou o racismo dentro do país.

Neste contexto, de crescentes conflitos em torno da memória histórica, celebrou-se o 50º aniversário da Revolução dos Cravos.

Na noite de 24 para 25 de abril está agendado o Festival dos Cravos Arraial dos Cravos, que acontece há alguns anos no Largo do Carmo, um dos locais de revolução do centro histórico de Lisboa. Porém, poucos dias antes, o governo municipal de centro-direita retirou o apoio logístico à iniciativa, levando os organizadores a cancelar o evento. Mesmo assim, milhares de ativistas ocuparam a praça cantando Grândola Vila Morena.

Enquanto a canção do revolucionário Jega Afonso era cantada em celebração oficial no Parlamento, Jega abandonou a sala – a partir de amanhã, mais um argumento para quem acusa o partido de neofascismo.

Na grande manifestação na Avenida da Liberdade, em Lisboa, entre os partidos de direita, o recém-fundado partido ultraliberal Iniciativa Liberal foi o único, que, no entanto, tomou um caminho diferente para marcar a sua diferença: afinal, celebrou o golpe de direita de 25 de novembro de 1975, que marcou o fim da era revolucionária. Mas, sobretudo, estavam presentes todas as forças de esquerda e populares: o 50º aniversário, sem dúvida, a maior manifestação em décadas. O sentimento antifascista ainda é poderoso nas ruas de Lisboa.