Pesado e indispensável, hostil e necessário: Xi Jinping regressa à Europa após cinco anos. Desde a sua última visita, a relação entre o Oriente e o Ocidente testemunhou uma deterioração radical. por causa dele. Em primeiro lugar, a sua gestão inicial da epidemia foi uma mistura de mentiras e arrogância. Depois apoiou Putin na agressão contra a Ucrânia, ditada pelo desejo de enfraquecer o Ocidente. Mas Xi escapou impune e não pagou um preço elevado pelos danos causados ​​à Europa. A saída da Itália das Novas Rotas da Seda é apenas a confirmação de que o clima esfriou e não tem consequências graves.

Entre Eliseu e o comitê Xi reúne-se com Macron e Ursula von der Leyen. O primeiro é a voz europeia mais determinada na frente geopolítica e vai mais longe do que qualquer outra pessoa no seu apoio à Ucrânia. No entanto, a imposição de sanções graves a Pequim devido à ajuda que presta à Rússia não está na agenda. Com o chefe da autoridade, a questão será comercial antes de tudo. A recuperação da economia chinesa é inteiramente impulsionada pelas exportações, e há uma nova invasão dos nossos mercados pelo “Made in China” em todos os sectores, desde as tecnologias mais tradicionais às tecnologias avançadas, do aço aos painéis solares, dos químicos aos eléctricos. carros.

Por vezes esta invasão é escondida passando por terceiros países, por exemplo no Sudeste Asiático, contornando barreiras. A União Europeia encontra-se dependente das tecnologias chinesas E mesmo para os controlos de segurança nas suas fronteiras: o equipamento nos portos e aeroportos que rastreia contentores e bagagens é em grande parte fabricado pela própria República Popular.

Frente doméstica O boom das exportações da China permite que Xi faça exatamente isso Adiando lidar com seus problemas internos E com os seus erros: o colapso do imobiliário, as elevadas taxas de desemprego entre os jovens e o declínio dos investimentos estrangeiros. As dificuldades estão em parte relacionadas com a viragem socialista e monárquica tomada pelo líder, que criou um clima mais difícil para o empreendedorismo privado. É um paradoxo que Xi Jinping deve o seu relançamento de crescimento precisamente ao Ocidente, cujo declínio ele prevê abertamente. Mas enquanto isso, sua aposta ainda é vencedora. READ Tristão da Cunha, a ilha habitada mais remota do mundo - Siviagia

Por um lado, ele praticamente busca alcançar um novo equilíbrio: Dentro dela, adota um modelo mais estatista É capitalista e ao mesmo tempo investe em ciência, tecnologia, inovação e armas; No exterior, o Ocidente “ordenha” o máximo que pode Mas fortalece os laços com o Sul Global. As suas ambições imperiais são claras e perturbadoras no Indo-Pacífico, onde as Filipinas estão actualmente a pagar o preço mais brutal. Mais longe, a China apresenta-se como uma alternativa benevolente e mais justa à ordem centrada nos EUA.

Contra-ataques de Bruxelas A Europa começa a tomar as medidas necessárias para enfrentar a nova invasão. Bruxelas abriu investigações sobre concorrência desleal chinesa Em vários setores, desde carros elétricos a equipamentos médicos vitais; Ele promete uma “tarifa verde” que atingirá as importações produzidas em fábricas poluentes. Finalmente, tarde e com menos meios, A União imita a América, que por sua vez adota a “receita chinesa” Com base na política industrial e na ajuda governamental. Mas em alguns sectores, a dependência ocidental da produção chinesa tornou-se tão intensa que é difícil reconstruir a nossa independência económica.

Então algo estará em Belgrado No 25º aniversário da Guerra do Kosovo, quando a embaixada chinesa foi bombardeada e três funcionários foram mortos. Esta será uma oportunidade para repetir a mensagem que foi bem recebida em muitas partes do mundo, incluindo as universidades ocidentais: Só existe um perigo para a paz: a América e os seus aliados.

