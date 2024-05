o Contas gerais de Rússia Deviam estar mortos, segundo muitos economistas europeus, mas os factos são diferentes. também Corriere della SeraNum artigo escrito por Federico Fubini, ele teve de admitir que o desempenho da economia de Moscovo não é nada mau. Por outras palavras: as sanções são piores para nós do que para eles. Apesar de alguns sinais de dificuldade – basta pensar GazpromE o monopólio público do gás, que registou as suas primeiras contas anuais negativas em pelo menos um quarto de século – prevalecem sinais de força na economia russa e no orçamento russo, o que constitui uma grande vitória para Vladimir Putin.

o Preparação Eles não deixam espaço para interpretação: Não Digitar O petróleo e o gás, por si só, representam quase metade das receitas do estado e, nos primeiros três meses do ano, foram 79% superiores aos níveis do ano passado. Mas outras receitas também cresceram, 24% para ser mais preciso, ao ponto de o governo russo parecer no bom caminho para terminar o ano com receitas adicionais. Impotência Menos de 1% dos seus produtos, números com que nós, europeus, só podemos sonhar.

Vamos falar sobre AEconomia de guerraÉ por isso que os dados assumem mais importância. Em 2024, as despesas militares e repressivas aumentarão 48% em comparação com 2023, atingindo um nível recorde de cerca de 40% da despesa pública total. Dadas as suas reservas soberanas de ouro, a Rússia também poderia manter o orçamento militar nos níveis actuais em 2025 e 2026. Como esperado, as sanções impostas pelo G7 ao petróleo não produziram os efeitos desejados. Portanto, mais dinheiro está disponível para o Kremlin, tanto para o conflito na Ucrânia como para o bem-estar interno. São más notícias para aqueles que esperavam pôr Putin de joelhos com um pouco de poder de veto.

