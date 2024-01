“O crime de Biden é na idade dele? Os democratas são muito exigentes, há coisas piores” – Corriere.it

John Irving nasceu há 81 anos em Exeter, onde foi adversário de Trump nas primárias republicanas. Nikki Haley, tinha a congregação mais movimentada de New Hampshire. O escritor, que ganhou um Oscar pelo roteiro de The Cider House Rules – romance que o Texas proibiu recentemente de todas as bibliotecas escolares por apoiar o aborto – já está olhando além disso, para o desafio BidenTrump Novembro. Entramos em contato com ele por telefone no Canadá, onde vive com dupla cidadania. Ele fala duramente contra Trump e a ascensão da direita na Europa, mas ao mesmo tempo emite um alerta aos seus “colegas Democratas”: “Espero que eles vão votar. Estou convencido de que Trump ganhou a única eleição ele venceu porque seus colegas democratas não o apoiaram.” Hillary Clintonpara”.

E Nikki Haley?

O que quer que Haley diga sobre Trump hoje, ela o apoiará quando ele perder. Eu não ficaria surpreso se ela se tornasse sua vice. Muitos republicanos ficariam felizes se Trump fosse embora, mas ele tem muitos apoiadores e o partido quer os seus apoiadores. Vejamos o caso de DeSantis, um governador de estado de direita que está a legislar contra as mulheres grávidas e a comunidade LGBT: primeiro ataca Trump, depois, depois de se retirar, dá-lhe o seu apoio. Durante anos morei em Vermont, sempre votei em Bernie Sanders, mas não quando ele ganhou NomeaçõesEu apoiei Hillary. Quantos chorões pró-Bernie não o fizeram… Há um debate histórico entre os seus colegas democratas. Eles não gostavam de Hubert Humphrey em 1968 e queriam Eugene McCarthy, mas Humphrey ganhou o prêmio. Nomeações Eles se recusaram a votar nele. O resultado foi a ascensão de Richard Nixon à Casa Branca e mais anos de Guerra do Vietname. Os democratas exigem isso, os republicanos não. O inimigo para eles são os valores progressistas, e mesmo que um valentão fascista controle a maioria dos seus eleitores, eles o apoiam. Os republicanos são uma minoria, embora grande: podem ser derrotados. Se o único crime de Biden é ter a minha idade, então ele simpatiza comigo. Há coisas piores do que envelhecer. “Os democratas preguiçosos ou apáticos que não votam são parte do problema”.

Mas há falta de entusiasmo por Biden entre os jovens e as minorias que estão desiludidos com a guerra em Gaza, a economia e a imigração.

“Se Joe Biden é a única opção viável, os democratas devem agir. Se você leu meu trabalho, sabe como os direitos das mulheres e os direitos LGBTQ+ são importantes para mim, e pode entender como estou chateado com os reveses em meu país natal: a terrível decisão da maioria republicana na Suprema Corte de derrubar isto. Roe v. Wade e os estados mais conservadores irão agora reverter todos os progressos alcançados nos últimos anos em relação aos direitos das mulheres e ao aborto. Trump não concorda com estas tendências, mas tornou-se um porta-voz delas”.

Qual é a razão do sucesso de Trump?

“Trump não tem a vantagem de reunir esta aparente grande maioria de republicanos à sua volta, isso era algo que pré-existia. Existe uma grande minoria de pessoas que sofrem de xenofobia, que são frequentemente pouco instruídas e ansiosas por culpar os outros em vez de assumirem a responsabilidade pelos seus erros. Chegou um demagogo que fala como eles. Ronald Reagan abraçou o movimento do conservadorismo social no início dos anos 1980. Reagan queria acabar com o direito ao aborto. Que homem terrível, e ele nem era um bom ator. O partido nunca se libertou desse conservadorismo social. Penso também que precisamos de olhar para os Estados Unidos no contexto do que está a acontecer na Europa, com o ressurgimento de populistas de direita, mesmo num país progressista como os Países Baixos. “Eles estão aproveitando o sentimento anti-imigração.”

Em “Cider House Rules” há uma cena em que uma criança pergunta a Michael Caine quem é o imigrante. “Alguém que não é do Maine”, ele responde.

“Exeter, onde nasci, abrigava uma escola de prestígio, o que seria de se esperar que a tornaria menos provinciana, mas na minha época as pessoas olhavam para você com desconfiança, mesmo que você fosse de Massachusetts. Isso foi o suficiente para torná-lo um estrangeiro. Assim, a suspeita em relação aos estrangeiros pode estender-se a qualquer coisa: feministas que apoiam o aborto, negros, judeus… Em comparação com Iowa e partes do Centro-Oeste, os republicanos na Nova Inglaterra eram menos conservadores e os democratas eram menos progressistas, e a diferença é mais subtil. Mas eu não morei lá por muito tempo, eu poderia dizer “Isso muda com Trump”.

Dói você ver seus livros banidos?

“Como diz minha amiga Margaret Atwood, quando seus livros são proibidos, as vendas aumentam. Mas penso na menina menor de idade que engravidou ou está prestes a engravidar.” Fora Eles procuram na biblioteca um livro que lhes dê o apoio de que precisam. Negar isso a ele é simplesmente cruel.”