'Precisamos de uma solução pacífica'

No que diz respeito às armas para a Ucrânia, a Associação distancia-se do Primeiro-Ministro e dá apoio à oposição. Hoje na Câmara do Senado está prevista a discussão do decreto-lei sobre “a venda de meios, materiais e equipamentos militares em benefício das autoridades governamentais da Ucrânia”. Liga pedindo ao governo “que empreenda, nos órgãos europeus competentes, uma iniciativa concreta e oportuna”. “Tem como objetivo desenvolver um caminho diplomático, a fim de alcançar uma solução rápida para o conflito”. Esta é uma posição que segue a posição do Partido Democrata, que condiciona o seu apoio a Kiev à acção diplomática, da qual o governo italiano e as instituições europeias devem ser porta-vozes.

O texto, assinado pelo líder do grupo, Massimiliano Romeo, afirma: “Vinte e três meses de combates deixaram claro que nenhum dos lados tem a capacidade de alcançar uma vitória militar decisiva sobre o outro e, portanto, é impossível alcançar uma vitória decisiva. vitória militar sobre o outro.” “Pense numa solução puramente militar.” Portanto, “é necessário desenvolver uma visão de como a guerra terminará”.

No entanto, o partido de Matteo Salvini salienta também que “os numerosos esforços envidados pela comunidade internacional em relação ao povo ucraniano revelaram-se até agora necessários, mas não suficientes, para neutralizar a ameaça russa”. Lemos que Moscovo “contornou as sanções ocidentais e reforçou parcerias com países do Sul Global (Coreia do Norte, China, Irão) que representam uma ameaça ao actual equilíbrio geopolítico”. Em suma, segundo a Liga Norte, o plano para isolar a Rússia não funcionou. Por esta razão, Romeo pede uma mudança de estratégia, tendo em conta que “mesmo a opinião pública italiana já não apoia plenamente a ajuda militar que o nosso país continua a enviar para apoiar o exército ucraniano e espera uma solução pacífica e diplomática para a crise”. .” conflito”.