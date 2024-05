Um matou um homem e o outro esquartejou duas jovens

Dois dos criminosos mais brutais da Rússia foram libertados da prisão e enviados para a frente para lutar na guerra contra a Ucrânia. Se sobreviverem, serão livres. Um matou um homem e depois cozinhou-lhe o coração. O outro esquartejou duas jovens. Estas são histórias de brutalidade sem precedentes.

Guerra ucraniana, míssil hipersônico russo sobre a região de Lviv. Moscou ataca instalações de energia em 6 regiões

Ideias





Dois criminosos russos foram libertados da prisão e enviados para o front na Ucrânia

O primeiro criminoso matou um homem e depois cozinhou seu coração.

O outro esquartejou duas jovens. TF1 relata sobre isso. Se os dois “camaradas” sobreviverem à guerra, poderão regressar a casa como homens livres. Aqui eles estão sorrindo juntos em uma foto publicada pela mídia ucraniana.

À esquerda da foto está Dmitry Malyshev, de 36 anos, conhecido como “Amante”. Em 2015, foi condenado a 25 anos de prisão por matar um homem e comer o seu coração frito. O assassino também aproveitou para filmar a cena com seu celular, dizendo: “Isso é o coração”. “Eu adicionei cebola.”

À direita está Alexander Maslennikov, 38 anos. Ele foi condenado em 2017 a 23 anos de prisão pelo assassinato de duas jovens. De acordo com suas confissões à polícia, ele matou a primeira no banheiro e estrangulou a segunda na cama. Ele então cortou os dois corpos em pedaços com um machado e um cutelo.

Putin descreveu o luxo dos quartos da villa com vista para o Mar Negro

Numa conversa telefónica com o meio de comunicação russo V1.ru, os dois prisioneiros confirmaram que tinham assinado um contrato para se alistar no exército em outubro de 2023, e esse acordo permitiu-lhes sair da prisão e ir para a Ucrânia, onde têm vivido. desde 2018. meses.

Através de suas postagens, Dmitry Malyshev também compartilha mensagens homofóbicas. Em particular, ele elogia os valores tradicionais e rejeita uma sociedade que permite que os homens se beijem na rua.