Irã, meu presidente está desaparecido: O comboio de helicópteros em que viajava o presidente iraniano se envolveu em um acidente. Agência Fars: “Ore”. Khamenei convoca o Conselho de Segurança Nacional

Presidente iraniano, Ebrahim Raisi Ele estava a bordo de um helicóptero quando um comboio de três veículos do qual o carro fazia parte caiu. Fontes de televisão falam sobre a queda do avião e outros meios de comunicação falam sobre um pouso de emergência no Azerbaijão persa. O Presidente abriu a barragem com o Presidente do Azerbaijão. Na área, que fica a cerca de 600 quilômetros de Teerã, segundo testemunhas, havia denso nevoeiro. O ministro das Relações Exteriores também estava no comboio. As buscas em grande escala estão sendo realizadas por equipes equipadas com drones, mas as más condições climáticas nas montanhas dificultam o trabalho dos socorristas.

Um acidente de helicóptero com meu chefe a bordo Agência de Notícias Iraniana Erna Foram anunciados os nomes e outras funções dos passageiros do helicóptero que transportava Ibrahim Raisi. Além do presidente, a bordo do avião estavam: Muhammad Ali Al-Hashim, o imã de Tabriz; Hossein Amir Abdollahian, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica; Malek Rahmati, Governador do Leste do Azerbaijão; O piloto, seu copiloto, o chefe da equipe de proteção e um dos guardas. Porta-voz do Governo: “O vice-presidente e os ministros viajam para Tabriz” “Vice-presidente executivo iraniano Muhammad Mukhbar Outros membros do governo partiram para Tabriz.” O porta-voz do governo iraniano, Ali Bahadori Jahromi, escreveu isto sobre o presidente Ebrahim Raisi. Fonte: Teerã: As vidas de Raisi e do ministro estão em perigo “As vidas do presidente Raisi e do ministro das Relações Exteriores, Amir Abdollahian, estão em perigo depois que o helicóptero em que viajavam caiu.” Isto foi anunciado por um oficial iraniano ReutersEle acrescentou: “Continuamos otimistas, mas as informações provenientes do local do acidente são muito preocupantes”. READ Os Estados Unidos atiram perto de uma boate no Tennessee: 3 mortos, 14 feridos Khamenei durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional Líder Supremo Iraniano, Aiatolá Ali KhameneiEle participa de reunião de emergência com o Conselho de Segurança Nacional, após a queda do helicóptero que transportava o presidente Ibrahim Raisi. O Crescente Vermelho e quarenta equipes de resgate estão trabalhando Quarenta equipas de resposta rápida estão a participar em operações de busca e salvamento no local do acidente de helicóptero com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, a bordo. O anúncio foi feito pelo chefe do Crescente Vermelho Iraniano, Hossein Koulivand, que afirmou que as condições meteorológicas eram proibitivas, mas “estamos a fazer o nosso melhor para tomar as medidas necessárias”. Erna, as equipes de resgate não conseguem chegar ao local do acidente As equipes de resgate iranianas não conseguiram chegar ao local de pouso de emergência do helicóptero do presidente iraniano, Ebrahim Raisi: o porta-voz dos serviços de emergência do Irã teria dito isso ao Irã. imposto. A agência de notícias iraniana disse: “Um helicóptero de resgate foi enviado ao local do acidente, mas não conseguiu pousar devido ao forte nevoeiro e teve que retornar”. Erna. O porta-voz acrescentou: “O nevoeiro é muito denso na área”. Oito ambulâncias foram enviadas ao local do acidente Oito ambulâncias foram enviadas ao local da queda do helicóptero que transportava o presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Retorna para XMonitor do Irã Citado pela agência Tasnim. Agência Tasnim: Identificado o principal local do acidente de helicóptero O local da queda do helicóptero em que o presidente iraniano teria sido identificado foi localizado Ibrahim Raisi. A agência de notícias escreve que TasnimAssim, está localizado perto da aldeia de Uzi, na Floresta Arasparan, na província do Leste do Azerbaijão. READ China, o crescimento nunca foi tão baixo em mais de 40 anos. População cai pela primeira vez em 60 anos Agência Mehr cancela a notícia de uma grande viagem terrestre para Tabriz A Agência Iraniana Mehr apagou a notícia de que o presidente iraniano Raisi não estava ferido e se dirigia para Tabriz.

Notícias conflitantes continuam chegando sobre o incidente. Fontes não oficiais falam do “martírio” dos integrantes do comboio A Agência Isma citou fontes não oficiais que falavam do martírio dos integrantes da procissão, que eram, além do presidente, o imã de Juna Tabriz, o ministro das Relações Exteriores, o governador do Azerbaijão persa, o piloto e o assistente. Piloto, chefe de segurança local e guarda-costas.



(AFP) Segundo as autoridades persa-azerbaijanas, o helicóptero do presidente não foi encontrado Representante do Azerbaijão Persa, onde viajava o comboio do Presidente: O helicóptero do Presidente não foi encontrado. Os outros dois veículos do comboio haviam pousado. Dezesseis equipes de resgate foram enviadas para a área com drones De acordo com relatos da mídia iraniana, 16 equipes de resgate foram enviadas para a área do acidente com drones, mas as operações de busca tornaram-se difíceis devido às más condições climáticas. Agência Oficial de Notícias Iraniana: “Ore pelo Presidente” A agência estatal de notícias Fars apelou aos iranianos para “orarem pelo presidente”. Agência IRNA identifica a área de um grande acidente de comboio como “a floresta” A IRNA identificou a área do acidente ou pouso de emergência como uma “floresta”. Buscas em grande escala também estão em andamento com a ajuda do Crescente Vermelho Segundo fontes da imprensa iraniana, o Crescente Vermelho, além de forças auxiliares militares e policiais, lançou uma operação em grande escala para procurar o helicóptero do Presidente Raisi. Testemunhas falam de neblina densa na área. Ele também estava a bordo do helicóptero com o Presidente, Governador do Leste do Azerbaijão, Aiatolá Al-Hashem e Amir Abdullahkhiyan. Segundo o telefonema de um dos companheiros do presidente ao centro após o incidente, “há grande esperança de que o incidente seja resolvido sem vítimas”. Os Ministros da Energia e Estradas, Mehribian e Pazarbash, que estavam a bordo de outros helicópteros, teriam chegado em segurança ao seu destino. Segundo outras fontes da imprensa, o helicóptero de Raisi está desaparecido Ainda se levantam especulações sobre o destino do Presidente Rais: segundo algumas fontes, o seu helicóptero desapareceu. Segundo a SNN, o comboio fez uma aterragem de emergência e segue agora por via terrestre para Tabriz Segundo a agência iraniana SNN, o comboio, após uma aterragem de emergência, segue agora por terra para Tabriz.



Havia forte neblina na área onde o comboio viajava Segundo a Agência de Notícias Iraniana (SNN), o helicóptero do presidente foi forçado a fazer uma aterragem de emergência devido ao forte nevoeiro, cerca de 600 quilómetros a norte de Teerão.



O helicóptero de Raisi era um modelo soviético e ainda está em produção O helicóptero do presidente Raisi era um modelo soviético ainda em produção, o MIL MI 171 O chanceler também esteve na procissão principal Fontes da imprensa informaram que o ministro das Relações Exteriores, Abdullahian, acompanhava o comboio do presidente iraniano.



O incidente teria ocorrido em Verzigan, perto da fronteira com o Azerbaijão O acidente envolvendo o comboio em que viajava o presidente iraniano Raisi ocorreu na fronteira com o Azerbaijão, perto da cidade de Verzigan. Versões conflitantes sobre a dinâmica: pouso de emergência ou acidente? O comboio em que viajava o Presidente iraniano era composto por 3 helicópteros, um dos quais estava a bordo do meu presidente e do ministro Abdullahian.

Existem relatos conflitantes sobre o que aconteceu: Tasnim Fale sobre um acidente, Notícias sobre tarifas Ele diz que foi um pouso de emergência. Meu chefe estava viajando pela província persa do Azerbaijão Raisi estava viajando para a província do Azerbaijão Oriental, no Irã. A televisão estatal descreveu a área do acidente como próxima da cidade de Julfa, localizada na fronteira com o Azerbaijão, cerca de 600 quilómetros (375 milhas) a noroeste da capital iraniana, Teerão. Raisi visitou o Azerbaijão esta manhã para abrir uma barragem com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. A barragem é a terceira construída pelos dois países no rio Aras.



Televisão estatal iraniana: Um helicóptero do comboio do presidente iraniano caiu O presidente iraniano estava a bordo de um helicóptero quando o seu comboio caiu. A televisão estatal iraniana divulgou a notícia sem mais detalhes