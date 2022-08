GB, candidato a primeira-ministra Liz Truss, quer acabar com impostos sobre fast food

Sugestão ou oferta

Adeus aos “procedimentos que dizem aos cidadãos o que comer”. Para conservador número um, tarde

“país anfitrião”

Os britânicos usam esse conceito para se referir a um tipo de

Governo superprotetor

Limita as escolhas individuais dos cidadãos – acabou. Daí o anúncio do desejo de cancelar qualquer proposta de proibição com fórmulas no formulário “Compre o primeiro, o segundo é grátis” aplicado a produtos alimentícios e, sobretudo, o desejo de

Remova os impostos existentes sobre alimentos e bebidas

Rico em gordura, sal ou açúcar.

‘Os britânicos querem mais’ –

Truss disse: “Esses impostos acabaram – então ainda temos que discutir se devemos ou não comprar uma fórmula de ‘dois por um’?

Nós tivemos o suficiente

. O que as pessoas querem que o governo faça é fornecer boas estradas, bons serviços ferroviários, garantir que haja banda larga, garantir a cobertura de telefonia celular, cortar filas de serviços de saúde, ajudar as pessoas a marcar uma consulta médica.

Impostos sobre fast food –

No verão passado, a Grã-Bretanha decidiu fazê-lo

Incentivando hábitos alimentares saudáveis

Combater o consumo excessivo de alimentos excessivamente açucarados e excessivamente salgados como parte de uma campanha contra a obesidade. A norma está incluída

Estratégia Alimentar Nacional

um dossiê exigido pelo governo Johnson e elaborado por um comitê coordenado por Henry Dimbleby, fundador da Lyon, uma rede de fast food sustentável e saudável.