Quem será o próximo primeiro-ministro – Libero Quotidiano

Gianluigi Paragon falar com o ar que puxaEm La7, reiterou os principais aspectos Italexit, que de acordo com as últimas sondagens está próximo do limite de 3%. Uma força política, como o próprio nome sugere, sugere antes de tudo a saída da União Europeia e também do poder monetário: em suma, um Brexit mais decisivo.

Então, o que aconteceria se houvesse um grande governo de comparação? Considerando que haverá bilhões de bandeira gerenciar…”Será renegociado Como fez a Grã-Bretanha – respondeu o dirigente da Italexit -, mas também queremos sair da união monetária. Se houver uma grande maioria de cidadãos italianos a favor da saída da UE, não haverá mais nada a fazer senão negociar. Você desistiria do PNRR? Mas Paragon não pode chegar ao Palazzo Chigi, não como Mário o Dragão Alguém estava dirigindo.”

Falando em Draghi, quem poderia substituí-lo após as eleições de 25 de setembro? “Parece-me claro que o caminho foi traçado para ele Recriar emergências – anunciou Paragon – trazendo assim outro homem da Providência ao Palazzo Chigi: primeiro Monty, depois Draghi. Parece-me que o espaço para a política não existe mais.”