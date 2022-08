Últimas notícias da Ucrânia. Moscou: Estamos prontos para negociar com base no Acordo de Istambul 29/3

15:34

Ilustre Ministro, o Cazaquistão não substituirá o petróleo russo

O Cazaquistão dissipou o entusiasmo daqueles que esperavam que o país da Ásia Central pudesse aumentar significativamente sua produção de petróleo, em benefício da Europa. Hoje, em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, o ministro da Energia do Cazaquistão, Bulat Akchulakov, disse que o Cazaquistão simplesmente não pode substituir os volumes que o Ocidente perderá ao impedir as importações da Rússia. “Não temos essa opção”, disse o ministro, citado pela agência de notícias russa Interfax. Akshulakov observou que a produção de petróleo não é comparável à água da torneira, que pode ser obtida em maiores quantidades girando o botão. “Para produzir essas quantidades de petróleo, muito dinheiro tem que ser investido em novos campos e plataformas de perfuração – disse ele – e isso leva muito tempo e muito dinheiro.” Há apenas um mês, o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev anunciou a possibilidade de fornecer mais gás e petróleo à União Européia: “O Cazaquistão está pronto para usar seu potencial de hidrocarbonetos para estabilizar os mercados mundiais, inclusive na Europa”, disse ele. . Por causa da guerra da Rússia na Ucrânia, os países da União Européia concordaram em proibir o transporte de petróleo russo por mar, mas espera-se que o que chega pelo oleoduto continue a chegar. O Cazaquistão é considerado um aliado de Moscou, mas é claro que não tomou partido da Rússia na guerra na Ucrânia. Tokayev provocou algum debate quando, em meados de junho, durante uma discussão com Vladimir Putin, ele anunciou que o Cazaquistão, ao contrário da Rússia, não reconheceria as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk.