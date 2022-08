Pelosi pousa em Taiwan, Pequim responde com aviões e mísseis – mundo

Os Estados Unidos “não abandonarão seu compromisso com Taiwan”.: Isso foi confirmado pela presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, em seu breve discurso de abertura na reunião em Taipei com a presidente Tsai Ing-wen, depois de receber uma homenagem aos esforços de cooperação entre Washington e Taipei. Por sua parte, Tsai disse há pouco que considera Pelosi um “verdadeiro amigo” de Taiwan, observando que a ilha é um “parceiro confiável dos Estados Unidos” e que “nenhuma ameaça militar pode nos fazer recuar”.

Taiwan não se renderá diante de ameaças militares: A presidente Tsai Ing-wen enfatizou que a ilha “não vai recuar” em meio à raiva da China pela visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, que anunciou um número incomum de aviões militares, marítimos e aéreos e estava tentando bloquear. A ilha. “Diante de ameaças militares deliberadamente crescentes, Taiwan não vai recuar. Continuaremos a manter a linha defensiva da democracia”, enfatizou Tsai, falando com o porta-voz dos EUA após o teste muscular decidido por Pequim.

Ministro da defesa Taiwan condenou os exercícios militares em larga escala ao redor da ilha anunciados por Pequim em resposta Sobre a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei, porque viola as regras das Nações Unidas, como violar as águas territoriais. “Algumas das áreas planejadas durante os exercícios acabam nas águas territoriais de Taiwan”, observou o porta-voz do ministério, Sun Li-fang, em uma entrevista coletiva, observando que “este é um movimento irracional para desafiar a ordem internacional”. Sun acrescentou que o exército taiwanês “defenderá a segurança nacional”.