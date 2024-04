Um novo encontro em alta altitude entre criança E a a União. A Força Aérea Alemã anunciou que havia interceptado um avião militar russo com ele a bordo Mar Báltico. “ Nossos caças Eurofighter decolaram hoje da base letã em Lillevarde em um vôo de proteção, para interceptar um avião de reconhecimento Il-20 vindo da Rússia sobre o Mar Báltico, que voava sem transponder. “, lemos no post publicado no X por Luftwaffe.

A aeronave interceptada era provavelmente um Modelo A Ilyushin Il-20Mavião de reconhecimento Foram produzidos durante a era soviética e utilizados pela União Soviética a partir de 1969. São o mesmo tipo de veículo interceptado por aviões italianos Eurofighter estacionados na Polónia na manhã de 28 e 29 de março. Depois da Suécia e da Finlândia aderirem à NATO, o Mar Báltico tornou-se um “lago” da NATO e, portanto, não é surpreendente que a Rússia tenha aumentado a sua presença militar. espionar E reconhecimento O ar da região. Além disso, o bloco liderado pelos EUA está em alerta máximo e reforçou a sua presença no flanco noroeste, incluindo Polícia Aérea. As comunicações com aeronaves da Etihad não são, portanto, incomuns.

Além disso, o Mar Báltico poderá tornar-se um dos campos de batalha mais importantes num futuro possível Conflito aberto Entre a Rússia e a OTAN. Na verdade, as forças do Kremlin devem cobrir uma enorme frente que se estende desde o Árctico até ao Cáucaso. A sua melhor esperança de conter as forças ocidentais é superar… Corredor Al Sawalaki, a faixa de terra que liga a região de Kaliningrado à Bielorrússia, a fim de romper a frente de coligação. A região do Báltico estará, portanto, na linha da frente.

Para desencorajar possíveis acções militares, a Estónia, a Letónia e a Lituânia prepararam-se para criar uma zona ampla Área fortificada ao longo da fronteira com a União, enquanto a Finlândia foi fechada Indefinidamente Passagens fronteiriças e foi acordado um Presença estável A presença do exército americano e de armas em seu território. A Polónia, por outro lado, aumentou significativamente os seus gastos militares e pretendia criar um exército de 250 mil homens. Além de se prepararem para a guerra, os vários países orientais também monitorizam cuidadosamente os seus abastecimentos. Comunidade de língua russa Que residem nos seus territórios, que Vladimir Putin pode explorar para desestabilizar países e justificar a sua intervenção militar escondendo-se sob os auspícios da defesa dos seus cidadãos.