Kiev “ataque massivo russo durante a noite” – notícias

As forças russas lançaram outro ataque em grande escala à Ucrânia na noite passada, com seis mísseis de vários tipos e 32 drones suicidas: a Força Aérea em Kiev anunciou isto via telegrama, confirmando que as defesas aéreas do país derrubaram três mísseis e 28 drones.

Os russos dispararam três mísseis antiaéreos guiados S-300 da região de Belgorod, dois mísseis de cruzeiro X-101/X-555 de aeronaves de aviação estratégica da região de Saratov e um míssil de cruzeiro Kalibr do Mar Negro, escreveu a Força Aérea. . Acrescentando que dois mísseis de cruzeiro X-101/X-555 e Caliber foram destruídos.

As forças russas atacaram novamente a cidade de Zaporizhia na noite passada, ferindo duas pessoas, após o ataque de ontem que matou pelo menos quatro pessoas e feriu mais de 20: o chefe da administração militar regional, Ivan, anunciou isso no telegrama de Fedorov, conforme relatado por Ukrinform. A infraestrutura industrial foi danificada no ataque, lançado com mísseis e drones. Os feridos são a jornalista Ukrinform Olha Zvonaryova e a jornalista TSN Kira Oves. As Forças de Defesa Aérea Ucranianas destruíram três drones kamikaze Shahed-131/136 na região de Zaporizhya.

Um ataque noturno de um drone russo em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, matou seis pessoas e feriu outras 10, disse o prefeito de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. “Nesta manhã, havia seis mortos e 10 feridos após o ataque noturno no distrito de Shevchenkivsky”, escreveu o prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, em um post no aplicativo Telegram, referindo-se ao distrito norte da cidade.

“O terrorismo russo contra Kharkiv não para. Outro duro golpe para a cidade e a região”: escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky num telegrama, referindo-se ao ataque russo de ontem à noite à cidade no nordeste da Ucrânia, que matou seis pessoas. “Edifícios residenciais e infraestruturas civis foram danificados. Infelizmente, 6 pessoas morreram. Sinceras condolências às famílias e amigos. Mais de 10 pessoas ficaram feridas. Nós “devemos tornar este terrorismo impossível. É necessário fortalecer a defesa aérea da região de Kharkiv. Os parceiros podem nos ajudar com isso.”

Ontem à noite, as forças ucranianas explodiram um oleoduto na Rússia que Moscovo utiliza para fins militares: foi o que anunciou a inteligência do Ministério da Defesa em Kiev, conforme noticiado pelo jornal Ukrainska Pravda. Este é o oleoduto no assentamento de Azov, na região de Rostov, que foi usado para bombear produtos petrolíferos de um depósito local para navios-tanque no porto de Azov. Gore explicou que as operações de carregamento de petroleiros foram suspensas por tempo indeterminado, sublinhando que a estrutura estava a ser utilizada para fins militares.

“Putin está explorando este incidente (o ataque à Prefeitura de Crocus, ed.) para atribuir responsabilidade à Ucrânia. Mas sabemos que ele não tem nada a ver com isso. O ataque na Rússia já estava no dia 8 de março no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Apelamos aos cidadãos italianos para não irem “a Moscovo e aos que já estavam lá para não participarem em eventos de massa. O Irão e os Estados Unidos já comunicaram a ameaça de terrorismo. Não sei porque é que houve isto. desequilíbrio e eles permaneceram completamente despreparados.” A afirmação foi feita pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, em entrevista a Mirta Merlino durante o primeiro dia do Fórum de Mudança Global das Nações Unidas 2024, realizado em Nova York, organizado pela Associação de Diplomatas e dedicado a escolas e universidades com o objetivo de treinar os líderes de amanhã. “A Itália nunca enviará soldados para a Ucrânia. O Ocidente está a ajudar a Ucrânia não a travar a guerra, mas a garantir a paz. A única forma de forçar Putin a sentar-se à mesa da paz é ajudar a Ucrânia”, disse Tajani a 4.000 estudantes de todo o mundo. Resistir. Fornecemos ajuda económica, mas não estamos em guerra com a Rússia. Queremos respeitar o direito internacional que a Rússia está a violar. Ninguém quer enviar soldados para a Ucrânia porque isso levará à Terceira Guerra Mundial. “Estamos apenas trabalhando pela paz. A Rússia deve recuar.”

As forças de defesa aérea russas abateram 10 mísseis Vampire ucranianos esta manhã na região fronteiriça de Belgorod: o Ministério da Defesa russo anunciou isso, informou a TASS. “Na manhã de 6 de abril, uma tentativa do regime de Kiev de lançar um ataque terrorista a instalações em território russo usando mísseis RM-70 Vampire Mlrs foi repelida. As forças de defesa aérea em serviço destruíram 10 mísseis sobre a região de Belgorod”, dizia um comunicado. declaração do ministério.

“O problema para nós é o tempo: gostaria de sublinhar que agora é um momento decisivo para a Ucrânia. “É muito importante que o pacote de ajuda seja aprovado este mês (pelo Congresso dos EUA) porque, ao mesmo tempo, está a custar-nos vidas”, disse o diretor do Gabinete do Presidente ucraniano, Andriy Yermak, numa entrevista ao jornal Politico.

“O duro golpe que a Ucrânia recebeu nas últimas três semanas faz parte da campanha da Rússia para lançar uma grande ofensiva…que poderá começar no final de maio ou início de junho. Ele acrescentou: “Sem sistemas de defesa aérea, é impossível defender nossas cidades”.

ANSA ANSA Stoltenberg: “Suspeitos de espiões russos expulsos da OTAN” – Notícias – Ansa.it Secretário-Geral do jornal Bild: “Tomaremos as medidas adequadas” (ANSA)

Reprodução © Direitos Autorais ANSA