Mísseis ucranianos e russos em Kremenchug. “Ele atingiu um shopping center com mais de mil civis” – o mundo

Um massacre de civis em um shopping cheio de gente. Em Kremenchug, na região de Poltava, às margens do rio Dnieper, no centro da Ucrânia, “mais de mil pessoas” faziam compras dentro de Amstor, a 300 metros da estação de trem, quando foi atingida por dois mísseis russos pouco antes das 16h: 00. Central, causando pelo menos 10 mortes e mais de 40 feridos, dos quais 6 estão em estado grave. Mas para as autoridades, o número de mortos pode aumentar ainda mais, dadas as dificuldades de extinguir o fogo após o bombardeio e os temores das pessoas deixadas sob os escombros do prédio de mais de 10 mil metros quadrados, que agora está “completamente destruído” . De acordo com as primeiras reconstruções do exército de Kyiv, o ataque foi realizado com dois mísseis de longo alcance Kh-22 lançados da região russa de Kursk por bombardeiros Tu-22M3, que decolaram da base de Chaikovka. O alvo de ataque não representa um “perigo para o exército russo” e “não tem valor estratégico”, como denunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse que o ataque visava deliberadamente “as tentativas das pessoas de levar uma vida normal, o que irrita muito os ocupantes. ” Para o governador Dmytro Lunin, “é mais um crime de guerra russo.

“Condenamos veementemente o abominável ataque a um shopping center em Kremenchug.

Juntamo-nos à Ucrânia no luto pelas vítimas inocentes deste ataque brutal. Ataques indiscriminados a civis inocentes são um crime de guerra. O presidente russo Putin e os responsáveis ​​por ele serão responsabilizados.” Foi o que disse em comunicado os líderes do G7.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou o ataque russo ao shopping Kremenchug como um “ato terrorista vergonhoso”.

crime contra a humanidade. Um aparente e cínico ato de terrorismo contra a população civil.” A condenação internacional também veio. disse que “o mundo está apavorado”. Não é a primeira vez que Kremenchug é bombardeado desde o início do conflito.

Mas até agora, a infraestrutura estratégica do polo industrial, em particular a refinaria local, acabou. Enquanto isso, após mais de quatro meses de guerra, os massacres continuaram a acontecer na Ucrânia, mesmo depois de algum tempo sob o pretexto de devastação. Em Mariupol, há mais de um mês permanentemente sob controle de Moscou após a queda da siderúrgica Azovstal, onde pró-russos disseram ter encontrado até agora os corpos de 172 soldados ucranianos, mais de 100 corpos foram descobertos sob os escombros de um “bomba casa destruída” na região de Levoberezny , de acordo com o conselheiro do prefeito Petro Andryushenko.

“Os corpos – como ele lamentou – ainda estão sob os escombros. Os moradores não têm intenção de enterrá-los.” Na cidade costeira do Mar de Azov, onde, segundo Kiev, mais de 95% dos edifícios foram destruídos, as restantes dezenas de milhares de habitantes vivem em condições cada vez mais trágicas também em termos de higiene e saúde, com riscos. das epidemias que se multiplicam. Na frente de Donbass, após a queda de Severodonetsk, os russos continuam seu ataque à cidade gêmea de Lyschansk. Um avanço cada vez mais ameaçador levou o governador da província de Lugansk, Serhiy Gaidai, a pedir aos moradores que “evacuem imediatamente” enquanto isso ainda é possível. “A situação na cidade é muito difícil. Salve você e seus entes queridos”, foi seu apelo. Os ataques continuam inabaláveis ​​no resto do país também. Pelo menos 12 assentamentos na região de Donetsk foram alvejados em 24 horas, destruindo 20 estruturas civis e ferindo um menino de 10 anos. Sloviansk atacou novamente, com o prefeito relatando ataques com bombas de fragmentação que deixaram uma pessoa morta e três feridas. Em Kharkiv, pelo menos 4 civis foram mortos e outros 19 ficaram feridos no bombardeio que também atingiu o pátio da escola. Enquanto isso, o Estado-Maior ucraniano soou o alarme sobre o envolvimento da Bielorrússia no conflito. Minsk estaria pronto para enviar 20 vagões ferroviários carregados de munição para a região russa de Belgorod, na fronteira leste da Ucrânia, mas também está se preparando para lançar ataques com mísseis de seu território fronteiriço.