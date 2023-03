Trump algemado levado pela polícia: as fotos viralizaram. Mas o produto (quase perfeito) da inteligência artificial – fotos

Imagine que você pode. Esta é a filosofia por trás dos instantâneos de IA Eliot HigginsFundador do site Bellingcat, que comemora a (suposta) prisão de Donald Trump. Hoje em dia, de fato, nas redes sociais está quase se espalhando como um vírus 50 fotos fotografia de fuga Donald entre os corredores do McDonald’s, ou um jogo de basquete no meio pólo Alguns prisioneiros também escolherão seu uniforme (laranja) ficar na prisão. Spoiler: Nenhuma dessas fotos é real. Em vez disso, eles são projetados com um construtor de imagens Ai Midjourney. No entanto, ele não aceitou bem: a plataforma havia, de fato, decidido bani-lo Higgins do seu programa com a palavra “parar”. O americano de 44 anos disse a A Buzz feed Ele “brincou com as várias propostas para ver até onde a IA poderia ir”. Então ele explicou que pagou meio-dia Vamos imaginar o que aconteceria se a polícia pegasse Trump nas ruas de Nova York. “Depois de filmá-lo na detenção, decidi”, explicou Higgins, “continuar a história de Trump na prisão e Faça-o fugir». A fuga do ex-presidente, segundo palavras de seu fundador Bellingcat – “Inclui andar pelos corredores de um McDonald’s antes de tentar escapar.” Embora seja falso, diz-se que as fotos não estão no formatofique atento – Mais ou menos realista – do que pode acontecer nos próximos dias: um grande júri em Manhattan está, de fato, investigando o papel de Donald Trump no pagamento ilegal de uma estrela pornô Daniels Tempestuosos para comprar o silêncio. No sábado passado, Trump anunciou que o dia D terminaria na terça-feira, convocando seus apoiadores a protestar e “recuperar a nação”. Sua hipótese não foi realizada (ainda), mas vários meios de comunicação confirmam que a condenação de Trump é mais do que um cenário plausível.

Leia também: