A China concedeu status de visita de Estado à viagem de Sanchez, o que significa que não apenas o presidente se encontrará com Xi, mas também com o primeiro-ministro Li Qiang, presidente do Congresso Nacional do Povo, Zhao Lijie. Sanchez está entre os presidentes europeus, com o alemão Olaf Scholz e o francês Emmanuel Macron, mais comprometidos em buscar um acordo de paz apoiado pela Ucrânia.

Primeiro-ministro socialista da Espanha Pedro Sanchesem visita oficial a Pequim no dia seguinte 30 e 31 de março Onde ele se encontrará com o presidente chinês Xi Jinping. A notícia esperada pelo jornal espanhol pais, Foi confirmado há pouco pelo Ministro da Presidência Ibérica, Félix Bolanos durante uma entrevista. Bolaños enfatizou que “a China tem um papel importante em sua possível mediação na guerra na Ucrânia”. Segundo o ministro, Sánchez também foi convidado a ir a Pequim pelo próprio Xi Antes da presidência espanhola da União EuropeiaEstá previsto para começar em julho. A última dobradinha entre Che e Sanchez aconteceu lá Em novembro passado, por ocasião da reunião do G20 em Bali. Xi Jinping Recentemente viajou para Moscou traçar um plano de paz Para permitir a cessação das hostilidades na Ucrânia, Pequim se ofereceu Mediador entre Kyiv e a Rússia. A Espanha, membro da OTAN, adota totalmente a linha e as sanções ocidentais. Sanchez recentemente viajou para a Ucrânia para se encontrar Volodymyr Zelensky Expressão de apoio incondicional. mas Madri Ele também está sempre estressado A importância que a China pode desempenhar Para resolver esta situação complexa e pôr fim ao conflito que já dura mais de um ano, sem perspectivas de terminar em breve.

Sánchez enfatizou repetidamente a necessidade de planos de paz confiáveis, embora apoie a linha de Zelensky para recuperar todo o território da Ucrânia, incluindo a Crimeia ocupada. Sanchez aprenderá sobre o plano de Xi em primeira mão e o conhecerá Informações do site de Moscou. Como de praxe e dadas as boas relações entre os dois aliados da OTAN, Os Estados Unidos foram notificados do vooSegundo fontes do governo. Como você se lembra El País O fato de Xie ter convidado Sanchez em tal momento é considerado pelo governo ibérico como prova de O crescente peso internacional da Espanha E o próprio presidente. China concedeu status Visita de Estado à viagem de Sanchez, Isso significa não apenas que o presidente se encontrará com Xi, mas também com o primeiro-ministro Li Qiang Presidente do Congresso Nacional Popular, Zhao Lijie. Sánchez está entre os líderes europeus, com a Alemanha Olaf Schulz E Francês Emmanuel Macron A maioria empenhada em buscar um acordo de paz apoiado pela Ucrânia. A viagem também será uma oportunidade de confronto Temas econômicos.