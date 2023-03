Ucrânia e Kiev alertam os russos: “Estamos prontos para contra-atacar Bakhmut” – Mundo

O exército ucraniano está pronto para um contra-ataque iminente em Bakhmut. É o que afirma o comandante das forças terrestres em Kiev, Oleksandr Sersky, acrescentando que as forças russas perto da cidade, que testemunharam a batalha mais longa e sangrenta desde o início da invasão, estão “exaustas”. “O agressor não perdeu a esperança de capturar Bakhmut a qualquer custo, apesar das perdas de homens e equipamentos, muito em breve aproveitaremos esta oportunidade, como fizemos perto de Kiev, Kharkiv, Balaklia e Kubyansk”, disse Sersky, referindo-se ao contra-ofensivas ucranianas bem-sucedidas no ano passado.

O Grupo Wagner estaria disposto a se separar da região de Donbass, na Ucrânia, para mover suas forças para a África depois que os líderes militares russos decidiram cortar suprimentos de homens e munições. A agência de notícias Bloomberg informou, citando fontes “familiarizadas com o assunto”. Yevgeny Prigozhin, escreve Bloomberg, está ficando sem homens e munição na Ucrânia depois que foi proibido de recrutar pessoas nas prisões, sua principal fonte de soldados. Além disso, as forças do Grupo Wagner até agora não conseguiram capturar seu principal objetivo, Bakhmut, e a milícia está perdendo muitos homens todos os dias. A escolha de se retirar da guerra na Ucrânia decorre dessas razões, dadas as crescentes divergências com os chefes de defesa em Moscou e talvez com o próprio Putin. “Bloomberg parece saber mais do que nós o que vamos fazer. Enquanto nosso país precisar de nós, ficaremos e lutaremos na Ucrânia.” Negando o que a agência norte-americana escreveu, o chefe da Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse no Telegram que a empresa privada russa está prestes a retirar suas tropas da Ucrânia para transferi-las para a África.

A Eslováquia recebe o primeiro Mijat

Hoje, os primeiros quatro MiG-29 doados pela Eslováquia à Ucrânia partiram do território eslovaco. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa da Eslováquia. A Eslováquia pretende doar um total de 13 caças desse tipo para a Ucrânia. “Agradeço a todas as forças envolvidas pelo grande trabalho profissional. A Eslováquia está do lado certo e com este gesto, nós como país nos inscrevemos em grandes letras na história mundial moderna, que falam de assistência oportuna, solidariedade sincera e grandeza de a pátria”, disse o ministro da Defesa, Jaroslav Nad. Transferindo a Eslováquia O primeiro lote de caças MiG-29 para a Ucrânia é “mais um passo que indica que, na questão ucraniana, a OTAN e os países da União Européia continuam no caminho para a escalada do conflito, tentando arraste-o e lute até o último ucraniano”, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, à TASS.

Medvedev: Prender Putin seria o mesmo que declarar guerra





A prisão do presidente russo no exterior sob o mandato do Tribunal Penal Internacional se tornará motivo de guerraRespondendo a perguntas de repórteres e usuários de mídia social esta manhã, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse: “Vamos imaginar – é claro, esta é uma situação que nunca acontecerá, sim – mas vamos imaginar que isso realmente aconteça”. incumbente é o chefe de uma potência nuclear, por exemplo, para a Alemanha, e ele é preso. O que será? Uma declaração de guerra contra a Federação Russa! Nesse caso, todos os nossos meios irão para o Bundestag, para gabinete do chanceler e assim por diante”. Comentando o que disse o ministro federal da Justiça alemão, Marco Bushmann, no qual afirmou que Berlim teria de cumprir a decisão do Tribunal Penal Internacional e prender o líder russo, caso ele entrasse em território alemão, Medvedev comentou: “Ele percebe que ser um motivo para a guerra, uma declaração de guerra, ou ele não tem o seu dever?”

agencia ansa A Hungria não prenderá Vladimir Putin se ele pisar em seu solo. A afirmação é de Gergely Golias, chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, citando a mídia local.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que um míssil transportador Soyuz-2.1a decolou esta manhã do Cosmódromo de Plesetsk. E coloque o satélite militar russo “Kosmos-2567” em órbita. Isso foi relatado pela Interfax. “A espaçonave atingiu a órbita alvo a tempo e estava sob o controle das instalações terrestres das Forças Aeroespaciais”, disse o ministério em Moscou. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou não espera “transparência” dos países ocidentais na investigação sobre os atentados que destruíram o gasoduto Nord Stream em setembro, que liga a Rússia à Alemanha pelas águas do Mar Báltico. “Não espero transparência na investigação, nem que o público em geral seja informado de suas descobertas”, disse Lavrov. Esta manhã O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, voltou a atacar o Ocidente. Em resposta às declarações de altos funcionários dos EUA, ele disse que as munições de urânio empobrecido são armas usadas há décadas e não representam grandes riscos. “É realmente difícil comentar esse tipo de bobagem. As autoridades americanas atingiram um novo nível com suas declarações irresponsáveis”, citou a mídia local Antonov.Wlias, chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

a situação no terreno

Desde 22 de março, todas as unidades do exército russo, “estacionadas no assentamento de Nova Kakhovka, na região de Kherson”, deixaram a cidade. A região está localizada na parte oriental do rio Dnipro. Isso foi escrito pelo Estado-Maior das Forças Armadas em Kiev no Facebook. Antes de partir, as forças russas confiscaram grandes quantidades de equipamentos domésticos e eletrônicos, joias, roupas e telefones celulares da população civil. O Estado-Maior também acrescentou que o inimigo está agora conduzindo operações defensivas nas direções de Kherson e Zaporizhia. As forças russas avistaram e mataram, usando armas APC-82, uma tripulação de operadores de drones ucranianos que estavam abrigados em uma casa separada perto de Donetsk: Ivan Begma, porta-voz do Southern Combat Group, disse à agência de notícias TASS que os militares ucranianos lançaram e drones operados. . E os nacionalistas usaram uma residência unifamiliar de dois andares como cobertura. E a tripulação dos operadores de veículos aéreos não tripulados foi destruída com armas APC padrão.

Ucrânia, bombardeio de um prédio residencial em Zaporizhzhia: uma pessoa morta, mais de 30 feridos





A ofensiva da Rússia em Pakhmut, no leste da Ucrânia, está “desacelerando” à medida que as operações nas proximidades de Avdiivka aumentam, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra em sua atualização diária sobre o conflito. O Guardian relatou isso. As operações russas em torno de Bakhmut “parecem estar diminuindo em meio a relatos ocidentais de que as forças russas podem estar tentando ataques em outras direções”, escreveu o think tank americano. Ele acrescentou que as forças russas estão intensificando o ritmo de suas operações ofensivas em torno de Avdiivka – que está localizada a cerca de 55 quilômetros a sudoeste de Bakhmut – com o objetivo de cercar a cidade. Os especialistas do centro de estudos não descartam que os russos estejam fazendo isso às custas de suas operações em Bakhmut e Voglidar (cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Avdiivka), onde a ofensiva parece ter parado. Até mesmo o Ministério da Defesa britânico falou em sua atualização de inteligência ontem sobre uma “possibilidade realista” de que o ataque russo a Bakhmut esteja perdendo o impulso limitado que ganhou, em parte devido à redistribuição de algumas unidades para outros setores.