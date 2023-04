Foguete na Igreja de São Miguel em Zaporozhye. Putin se encontra com o ministro da Defesa chinês

A Guerra Ucraniana, ao vivo hoje, domingo, dia 16 de abril. Yevgeny Prigozhin embaralha as cartas novamente, fazendo um apelo surpreendente a Vladimir Putin: pare a invasão da Ucrânia, consolide as posições russas nos territórios já ocupados. Caso contrário, existe o risco de o inimigo ganhar vantagem, aproveitando o esgotamento das forças de Moscou. A saída da oligarquia, em eterno conflito com os líderes militares russos pela gestão do conflito, segundo analistas americanos do ISW, tem um objetivo específico: criar condições para explorar uma possível falha do exército caso o esperado contra-ataque em Kiev será bem sucedido. Ganhar consenso em casa para se beneficiar do nível político.

O chefe Wagner, amigo do czar mas por algum tempo ocupando cargos considerados extremos até mesmo no Kremlin, em um longo artigo que circula no Telegram faz um balanço dos primeiros 14 meses da guerra, em que a defesa dos ucranianos se mostrou mais difícil do que esperado. À luz das contínuas dificuldades dos soldados russos, de acordo com o ‘chef de Putin’, “é necessário que as autoridades e a sociedade como um todo ponham fim definitivo à operação militar especial”. Na verdade, a “opção ideal” é justamente “anunciar seu fim” e “informar a todos que os resultados planejados foram alcançados, que já os alcançamos”, escreve Prigozhin. Ele afirma que “uma parte significativa da população masculina trabalhadora da Ucrânia” foi desenraizada e que “uma grande parte do território ucraniano foi conquistada, criando um corredor de terra em direção à Crimeia”. A captura de Bakhmut ajudaria a alcançar esses sucessos. Isso pode ser “muito útil” porque “limitará as manobras ucranianas”, explicou o fundador de Wagner, que lidera a linha de frente nesta batalha com sua milícia privada, e que nas últimas horas assumiu o controle de outros dois bairros da cidade de Donbass, onde os ucranianos parecem estar prestes a ceder.

Portanto, nesta fase, “só resta uma coisa a fazer: criar raízes firmes nos territórios ocupados”, é a estratégia proposta por Prigozhin. Caso contrário, continuar a invadir pode ter custos muito elevados, se não sair pela culatra, alertou, projetando a habitual retórica anti-“elite” em Moscovo, que advoga a favor do Kremlin: um “estado profundo” de “burocratas”. . Que querem “sabotar o sucesso da Rússia na guerra para voltar às suas vidas privilegiadas e confortáveis”. Depois, há as dificuldades dos militares, que “se considerou durante anos um dos melhores jogadores do mundo”, que em vez disso, no caso de um contra-ataque ucraniano, poderia entrar em “um estado de espírito deteriorado”, destinado a tornar “pior” a situação no terreno. O apelo de Prigozhin para interromper a invasão soa, Por enquanto, em total contraste com os planos que muitos analistas atribuem ao Kremlin, qualquer luta ainda está longe. Basta pensar na lei que Putin acabou de assinar obrigando o recrutamento eletrônico para os militares, para evitar que os cidadãos escapem do recrutamento. Apenas duas semanas atrás, um de seus assessores, o jornalista ultranacionalista Vladlen Tatarsky, lançou um ataque controverso em São Petersburgo – aparentemente com a intenção simplesmente de levar o crédito como um solitário apostar no povo russo cansado de uma guerra sem fim, que poderia ser instrumental mais tarde. De fato, há muito se acredita que Prigozhin tinha ambições políticas e pretendia controlar um partido, a Rússia Justa, de inspiração social-democrata. Com o objetivo de tentar subir ao topo do país.