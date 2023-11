Israel e a década de 1970 – Corriere.it

Do nosso correspondente

Jerusalém – Yeshayahu Leibowitz disse logo após a vitória: “Há o perigo de que as nossas forças de defesa, que até agora têm sido um exército popular, se transformem num exército de ocupação degenerado”. Mas sua voz permaneceu inaudível por muito tempo. Afinal, não é surpreendente.

Israel celebrava: um povo embriagado de felicidade depois do pesadelo do extermínio. Em uma semana, De 5 a 11 de junho de 1967Ele tinha passado do horror de que os exércitos árabes pudessem “expulsar todos os judeus de volta ao mar”, como o presidente egípcio Abdel Nasser tinha cantado retoricamente nos meses anteriores, quando prometeu aniquilar o Estado nascido em 1948, para completar a vitória. Leibovitz foi um filósofo, um pensador esclarecido, e alguns mais tarde o identificaram como a “consciência moral” de Israel. Mas seus medos pareciam verdadeiramente equivocados. Só na altura da eclosão da primeira intifada, a revolta popular palestina de 1987, é que encontraram ouvintes.

Agora já não há espaço para o pessimismo realista dos profetas da desgraça. Até os generais seculares que se deixaram levar pelo entusiasmo falaram de um “milagre”: Os israelitas perderam menos de 1.000 soldados, enquanto a coligação árabe perdeu pelo menos 18.000 soldados.Além de milhares de feridos e prisioneiros. O pequeno David derrotou a aliança Golias que queria matá-lo e agora, graças à sua nova “profundidade estratégica”, pode oferecer-lhes um tratado de paz em troca da sua retirada. O seu território mais do que triplicou, reduzindo para metade as fronteiras que tinham de ser defendidas: no sul, todo o Sinai, incluindo a Faixa de Gaza, foi tomado; No norte, o controlo das Colinas de Golã manteve os canhões sírios afastados das águas vitais e disputadas das cabeceiras do rio Jordão e do lago Tiberíades; sobre tudo, A Cisjordânia foi tomada, incluindo toda Jerusalém Oriental com o Muro das Lamentações e outros locais sagrados. Isso aconteceu sem que houvesse um plano específico.

Pelo contrário: até ao fim, o governo Eshkol solicitou este Rei Hussein da Jordânia Sem interferência. Mas estava condicionada à propaganda da solidariedade árabe e, além disso, a vitória parecia estar ao nosso alcance. "Nasser me enganou. Ele me fez acreditar que os aviões que foram vistos no radar a caminho de Tel Aviv eram seus aviões de ataque, mas eram os caças israelenses que retornavam depois de bombardear todas as forças aéreas egípcias estacionadas nas bases", ele mesmo nos disse durante um das entrevistas em Amã no início dos anos 90. E eu fiquei. A amargura da traição dos "irmãos árabes" é mais dolorosa do que nunca.

Deve ser enfatizado que a política israelita viu-se, nessa fase, forçada a improvisar. Não havia um plano claro sobre o que fazer com os territórios recém-conquistados e seus habitantes. David Ben-Gurion disse no passado que não quer a Cisjordânia especificamente para não perturbar a estrutura demográfica. Os acordos internacionais e as Nações Unidas proibiram a anexação de territórios ocupados pela guerra. Mais tarde, a posição israelita consistiu em promover a ideia de que os “três nãos” apresentados na cimeira árabe de Cartum, em Setembro de 1967 – não à paz, não ao reconhecimento e não à negociação – teriam deixado a ocupação como a única saída. . Na verdade, em 19 de Junho, o governo de Eshkol disse que estava pronto para a paz com o Egipto em troca do Sinai (mantendo a Faixa de Gaza) e com a Síria em troca do Golã.

– O futuro primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, no início dos anos 1970 (La Presse)

Quanto à Cisjordânia, as coisas foram mais matizadas: em 25 de Junho, foi decidido anexar Jerusalém Oriental e propor negociações ao Rei Hussein para permanecer no controlo de algumas áreas não especificadas. Entretanto, a política dos “factos consumados” avançou: os colonatos em Gush Etzion e Hebron foram reabertos. Em Jerusalém Oriental, era comum o confisco de terras árabes para construir novos bairros judeus. Em Janeiro de 1969, já tinham sido abertos 10 colonatos no Golã, 2 no Sinai e 5 na Cisjordânia, sendo provável que novos colonatos fossem estabelecidos em breve. Mais tarde, Yigal Allon apresentaria um plano para anexar o Vale do Jordão e as áreas menos povoadas da “Judéia e Samaria” mencionadas na Bíblia.

No entanto, surgiu novamente a mesma questão que, desde o final do século XIX, refutou o famoso slogan sionista "Uma terra sem povo para um povo sem terra". Na verdade, havia moradores locais lá e eles não tinham intenção de sair. Em 1948, mais de 700 mil palestinianos tinham sido expulsos e apenas 150 mil foram autorizados a tornar-se cidadãos israelitas.. Depois da guerra, ou seja, depois de 19 anos, cerca de 250 mil pessoas regressaram ao exílio, especialmente em direção à Jordânia, na "margem oriental". Mas aproximadamente 1.200.000 permaneceram, incluindo muitos refugiados de 1948 (hoje o número dos seus descendentes em áreas controladas por Israel é de cerca de 2.200.000 em Gaza e cerca de 3 milhões na Cisjordânia, em comparação com cerca de 2.200.000 em Gaza). 9 milhões e 500 mil cidadãos israelenses, incluindo cerca de 2 milhões de árabes).

As consequências políticas, sociais e militares da situação resultante da Guerra dos Seis Dias foram essencialmente duplas: o conflito árabe-israelense tornou-se "palestiniano", o que significa que era agora a Organização para a Libertação da Palestina liderada por Yasser Arafat e o governo palestino . Outras formações guerrilheiras associadas aos movimentos revolucionários socialistas foram formadas para liderar a luta. Entretanto, em Israel, crescia o plano de anexar os territórios ocupados, se não todos, pelo menos uma parte significativa deles. A vitória eleitoral de 1977 do partido nacionalista Likud liderado por Menachem Begin (Desde 1948, o Partido Trabalhista sempre foi dominante, exceto durante o período de unidade nacional devido à guerra de 1967) Isso levaria a um apoio governamental aberto ao colonialismo. A política de "pontes abertas" com a Jordânia e a utilização de mão-de-obra palestiniana de baixos salários proveniente de terras em estaleiros de construção e entre campos agrícolas israelitas era do interesse do desenvolvimento económico, mas ao mesmo tempo ligava cada vez mais trabalhadores e ocupantes. mas A integração económica nunca foi seguida de integração política, levando a uma situação semelhante ao apartheid na África do Sul.

O ano de 1968 viu um aumento na violência e nos ataques. A OLP opera no exterior, mas também na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. o Fedayeen Eles atacam os israelitas sempre que podem e matam os seus colaboradores nos territórios ocupados. Israel responde com mão de ferro. Arafat tenta então derrubar o Rei Hussein para transformar a Jordânia num Estado palestiniano, visando a "Cisjordânia" do Rio Jordão. Foi o "Setembro Negro" de 1970 que causou a morte de milhares de pessoas e a expulsão da Organização para a Libertação da Palestina do Líbano. O terrorismo está a crescer, caracterizado por sequestros de aviões, tomada de reféns e atos de violência extremamente graves, como o massacre de atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972..

No ano anterior, o comandante da Frente Sul, General Ariel Sharon, decidiu: “Limpar Gaza do terrorismo de uma vez por todas»: Um toque de recolher foi imposto durante semanas a fio e escavadeiras militares tentaram destruir túneis e bunkers subterrâneos. Três grandes campos de refugiados – Jabalia, Rafah e Al-Shati – foram destruídos para a construção de estradas largas que permitiriam o acesso rápido de veículos blindados e tanques.

– Forças israelenses a oeste do Canal de Suez em outubro de 1973 (Getty)