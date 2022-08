CNN, montagem da versão russa da prisão de Olinevka – Europa

Ele acrescentou: “A versão russa do ataque de 29 de julho contra Prisão de Olinivka Em que mais de 50 prisioneiros de guerra ucranianos, a maioria do batalhão Azov, foram mortos, é provavelmente uma invenção: “Esta é a conclusão da investigação da CNN baseada na análise de videoclipes, fotografias, imagens de satélite e o trabalho de cientistas forenses e especialistas em armas: De acordo com especialistas: , a impossibilidade de chegar a conclusões definitivas impossibilita, mas a maioria dos sinais indica que houve um incêndio intenso no centro de detenção e, segundo várias testemunhas, o som de um míssil se aproximando.

Pelo menos oito aviões de guerra russos foram danificados ou destruídos no ataque a Base Aérea de Saki na Crimeia Dois dias atrás: Imagens de satélite tiradas pelo operador secreto Planet Labs mostram isso. A mídia internacional publica fotos antes e depois do ataque, mostrando a primeira confirmação independente dos danos à base, que fica a mais de 160 km da linha de frente. Até agora, Kyiv negou oficialmente a responsabilidade pelo ataque. Moscou minimizou isso negando que qualquer aeronave tenha sido danificada e apenas admitindo que “várias munições explodiram” em uma área de armazenamento na instalação.