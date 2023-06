FqChart – O compromisso da equipe Meloni compensa. Enquanto a Itália cai FIFA

FQChart é a média aritmética semanal das pesquisas de opinião sobre a intenção de voto dos italianos exclusivamente para o Il Fatto Quotidiano. Todas as pesquisas publicadas pelos principais institutos de pesquisa na semana encerrada contribuem para a média.

Semana 29/05 a 04/06/2023

O empenho da primeira-ministra e de sua equipe de comunicação (“o monstrinho de Meloni”, alguém a chamou) está valendo a pena. Irmãos da Itália A confiança do eleitor volta a aumentar (29,4%, +0,4%) após um período de relativa distorção.

O mês de maio foi cheio de visões e mensagens que poderiam ter sido definidas patriota popular. Meloni que abre as portas do gabinete para a câmera de vídeo para anunciar que vai colocar mais dinheiro nos salários de parte dos italianos, Meloni de branco flertando amigavelmente com o Pontífice, Meloni o herói dos ucranianos com seu Zelensky Na Itália mais para ela do que para o papa, Meloni mostra as imagens da enchente em Emilia-Romagna aos líderes europeus e finalmente a “surpresa” de Meloni que visita as terras inundadas botas altas que afundam na água.

O resultado das últimas gestões, bom no primeiro turno, excelente nas pesquisas, também é resultado de tudo isso. Não há ‘lua de mel’ com os italianos para sempre, mas ultimamente os primeiros-ministros que se sucederam se divertem na Itália (ver Conte e Draghi por razões diferentes e com apoio diferente) melhor à média dos anos anteriores.

Meloni segue ou está disposta a seguir seu rastro. E com a oposição não tão bem posicionada (Pd em 20,2% com Schlein no grid, M5S em 15,7% com -0,4 livre), o processo pode funcionar. para o futuro Fadiga fisiológica Dos italianos, algumas movimentações do poder executivo que despertariam o descontentamento das classes dominantes e uma nova atividade de liga (tonificado em 9,3%, +0,3) seria capaz de subtrair o consenso do irmão da Itália, mas por enquanto parece um risco bastante remoto, certamente não para o verão de 2023.

Ao mesmo tempo, Forza Italia (net 7%) resiste a ataques tanto dentro como fora do centro direito, e Action e Avs, respectivamente com 4,2% e 3%, parecem ser opções crescentes para poucos, sem falar no +Europa (2,4%) e sobretudo FIFA Italia (2,9%): para uma festa Mateus Renzi efeito de troca vs um ato Parece que já acabou.

Fonte: Swg, Emg, Tecnè, Proger Index, Lab2101