Esperar por contra ataque Kyivque foi anunciado para dias iminentes agora, o Rússia para Presidente russo Vladimir Putin Dia a dia, o partido tem que estar cada vez mais cauteloso com ataques internos e invasões de revolucionários pró-ucranianos, como declarou nos últimos dias o representante político do Corpo da Rússia Livre, Ilya Ponomarev. Negócios registados principalmente na zona fronteiriça Belgorod onde o governador de distrito, Vyacheslav GladkovEle disse que estava pronto para me encontrar vândalos Ucranianos no posto de controle de Chebykino para resgatar prisioneiros russos se ainda estiverem vivos.” A última circunstância ele duvida.

Esta é a resposta das instituições russas ao anúncio dos vândalos, que disseram ter levado dois soldados das forças de Moscou como eles próprios prisioneiros e desejam se encontrar na igreja no Dia da Trindade, um feriado ortodoxo. “Vi a ligação de canalhas, assassinos, fascistas que supostamente queriam se encontrar comigo, propuseram uma conversa sobre prisioneiros”, disse ele, “se estiverem vivos, das cinco às seis da tarde no posto de controle de Schepekino, garanto a segurança .”

Governador que depois apelou aos cidadãos para ouvirem “as autoridades e saírem temporariamente das suas casas para preservar o que é mais importante, que é a vossa vida e a vida dos vossos entes queridos”. O responsável explicou, através do seu canal no Telegram, que o apelo não é apenas para o distrito de Shibekino, o mais afetado pelos ataques nos últimos dias, mas para todas as áreas afetadas pelos atentados. Gladkov relatou que durante a noite houve ataques da artilharia ucraniana em Chebykino – onde duas mulheres foram mortas ontem – e Volokonovsky, onde muitos danos foram registrados, mas nenhuma vítima.

Cidadãos russos, mais de 4.000 pessoas (incluindo muitas crianças), que agora estão em centros de acolhimento, principalmente de escolas e dormitórios universitários. Enquanto isso, o fundador do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que está em conflito com os coronéis de Putin há meses, confirmou hoje que as forças armadas ucranianas controlam os subúrbios do sudoeste de Putin. BakhmutComo disse ontem a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar.

“Continuaremos apoiando a Ucrânia para ‘fazer’ o máximo de progresso possível no campo de batalha para que estejamos em uma posição mais forte na mesa de negociações. Acreditamos que a contra-ofensiva permitirá a Kiev reconquistar os territórios estratégicos ocupados pela Rússia.” Isso foi afirmado por Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca em entrevista à CNN, especificando que os Estados Unidos acreditam que “a China deve desempenhar um papel construtivo em uma paz justa para a Ucrânia”. Sullivan explica como o contra-ataque “não é um teste. Não vamos dar votos à Ucrânia e não vamos dizer que você se saiu bem ou mal com base no que demos”.

Rejeite meus ataques partidários – Por sua vez, o Kremlin anunciou que rejeitava a incursão de sabotadores ucranianos na região de Belgorod no domingo, 4 de junho. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que “uma tentativa de um grupo de sabotagem e reconhecimento de terroristas ucranianos de cruzar o rio perto do assentamento de Novaya Tavolganka”. Foi capturado por unidades do Distrito Militar Oeste e do Serviço de Fronteiras do FSB. Mas os sabotadores relataram a Moscou: “Eles foram atingidos pela artilharia e o inimigo se dispersou e recuou”.

Ofensiva rebelde ucraniana: 250 soldados mortos – As Forças Armadas da Ucrânia falharam em uma ofensiva em larga escala em Cinco setores da frente na direção de Yuzhno-Donets. Isso foi afirmado pelo representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, tenente-general Igor Konashenkov. “Na manhã de 4 de junho”, especificou Konashenkov, “o inimigo lançou uma ofensiva maciça em cinco setores da frente na direção de Yuzhno-Donetsk, introduzindo na batalha a 23ª e a 31ª brigadas mecanizadas das reservas estratégicas das Forças Armadas da Ucrânia, com o apoio de outras unidades e unidades militares. Era o objetivo O inimigo é romper nossas defesas na seção mais vulnerável, em sua opinião, da frente. O inimigo não atingiu seus objetivos e não conseguiu . De acordo com Konashenkov, “o inimigo incluía seis batalhões mecanizados e dois tanques. E como resultado das ações hábeis e competentes do Grupo de Forças do Leste, As perdas das Forças Armadas da Ucrânia totalizaram mais de 250 pessoas, 16 tanques, três veículos de combate de infantaria e 21 veículos blindados de combate.