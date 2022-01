Quanto dependemos do gás russo?

Nestas semanas de provocação à crise diplomática A possibilidade de uma invasão russa da UcrâniaUma das questões mais discutidas é a dependência da Europa das importações russas de gás natural. O gás natural, que é parte essencial do fornecimento de energia e é usado para cozinhar e aquecimento de edifícios, entre outros, é sempre citado como a principal causa, enquanto os Estados Unidos têm uma atitude agressiva em relação ao governo de Vladimir Putin e vários países europeus, Incluindo a ItáliaEles são mais cuidadosos e atenciosos.

De acordo com os dados mais recentes Eurostat Disponível, em 2019, a União Europeia importou 41,1% de seu gás natural da Rússia.

Se o governo russo decidir em retaliação cortar o fornecimento de gás, em resposta a um severo confronto político ou mesmo militar com a Europa, as consequências serão muito graves. Este é um argumento frequentemente usado pelos mais céticos da Europa sobre o confronto com a Rússia, que tem razões, mas até certo ponto. O sistema de estoque europeu é realmente flexível e, como emeconômico, será capaz de sustentar uma interrupção no fornecimento Também por muito tempo. Mas a dependência da Europa do gás russo é inegável, e não há dúvida de que um conflito pelo fornecimento de energia causaria sérios problemas.

Além disso, a Itália é particularmente dependente do gás russo.

Segundo dados do Ministério da Transformação Ambiental, em 2020, 43,3% do gás natural importado da Itália veio da Rússia, que é de longe o principal fornecedor de gás do país. Nos suprimentos italianos, Argélia (22,8%), Noruega e Catar (ambos com cerca de 10%) desempenham um papel importante. Se a Rússia decidir interromper completamente o fornecimento de gás, a Itália perderá quase metade de suas importações.

Em 2020, o gás natural na Itália representou 31% do consumo total de energia do país. Quase todo o gás é importado: a produção nacional representa menos de 10% do total.

A situação na Europa é mais diversificada, mas a dependência do gás russo é grande. O grande país mais exposto certamente é a Alemanha, que importa cerca de metade de seu gás da Rússia, enquanto em outros países menores, como Áustria e Eslováquia, a dependência é maior.

Por outro lado, a França está relativamente menos exposta, principalmente graças à França Uso extensivo de energia nuclear.

No entanto, isso não significa que a Europa esteja irremediavelmente sujeita à chantagem energética da Rússia.

Em primeiro lugar, porque a chantagem funciona em ambos os lados: assim como a Europa precisa do gás russo, a Rússia precisa da enorme receita que obtém ao vendê-lo. De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cerca de 40% do orçamento do Estado russo depende das receitas de exportação de petróleo e gás. Por esse motivo, embora a Europa seja dependente do gás russo há décadas, o país nunca cortou seu abastecimento, mesmo nos períodos mais opostos da Guerra Fria.

De qualquer forma, tanto a Rússia quanto a Europa se moveram nos últimos anos para reduzir ao máximo sua dupla dependência.

EU ‘econômico alguns dias atrás Experimente a coleta e análise de dados Tentar entender o que acontecerá se a Rússia realmente decidir cortar o fornecimento de gás pelos próximos três meses (com o advento da primavera, a necessidade de gás para aquecer edifícios diminui e seu valor como arma de chantagem é eliminado). O resultado é que, embora a interrupção fosse um duro golpe para as economias russa e europeia, não seria desastrosa para nenhuma das duas.

Para a Gazprom, empresa estatal russa que administra a extração e exportação de gás natural, interromper as vendas de gás para a Europa significará uma perda de 203 a 228 milhões de dólares por dia: em três meses, as perdas chegarão a 20 bilhões. É uma quantia enorme, mas seria bastante fácil para a Rússia, cujo banco central tem reservas de US$ 600 bilhões.

No entanto, para a Gazprom, as interrupções no fornecimento também representam um problema reputacional muito sério: mesmo após o término da crise, será muito difícil concluir novos contratos não apenas com países europeus, mas também com outros grandes países como a China, que pode querer evitar lidar com um parceiro não confiável. Além de grandes e importantes projetos de infraestrutura, como Canal do Nord Stream 2 ., pode ser considerado cancelado se a Rússia realmente decidir atingir a Europa cortando o gás: os negócios da Gazprom na Europa e além estarão em perigo, talvez permanentemente.

Por outro lado, para a Europa, a interrupção do fornecimento de gás russo não significa que ficará sem eletricidade e aquecimento a partir de amanhã. Todos os países, incluindo a Itália, têm grandes estoques de gás, que foram reduzidos recentemente, mas ainda permitem compensar a falta de importações russas por alguns meses (entre dois e quatro, dependendo das estimativas e da resistência do inverno).

Além disso, a Europa poderia agir rapidamente para buscar suprimentos alternativos. Um dos mais prováveis ​​é o chamado gás natural liquefeito, o mesmo produto líquido pressurizado, refrigerado e de fábrica, que pode ser transportado por navio e não necessita de gasodutos. A Europa tem uma capacidade grande e em grande parte não utilizada de regaseificadores (as usinas usadas para regaseificar GNL para uso como fonte de energia) que mitigaria parcialmente os efeitos dos cortes de abastecimento russos.

Nos últimos dias, o governo dos EUA, ciente da vulnerabilidade da Europa em termos energéticos, lançou um plano de contingência para Substituição das importações de gás da Rússia Com GNL vindo dos próprios Estados Unidos ou de outros países como o Catar e transportado por navio se necessário. No entanto, este plano é um pouco vago no momento e serve, acima de tudo, para garantir aos líderes europeus que eles não serão deixados sozinhos para arcar com as consequências de qualquer retaliação energética da Rússia.

Portanto, para a Europa, o problema não será tanto de abastecimento quanto de preços: é possível substituir parte das importações russas de gás, com muito esforço, mas o aumento de custos será significativo – e isso acontecerá a um momento em que o mercado já está em crise, e os preços A energia está em seu nível mais alto em anos. Isso provavelmente implicaria a necessidade de um apoio popular muito maior do que os governos já implementaram.