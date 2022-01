Irã se classifica para a Copa do Mundo no Catar: 2.000 mulheres comemoram no estádio

É um dia histórico em Teerã, na quinta-feira, 27 de janeiro. O Irã conseguiu ultrapassar o Iraque por 1 a 0 e se classificar pela sexta vez na Copa do Mundo, que este ano será disputada no Catar de 21 de novembro a 18 de dezembro. A terceira entrada consecutiva após as entradas de 2014 e 2018, o primeiro país da região asiática a conquistar um lugar no torneio, entre os 14 países que já o fizeram, além, é claro, dos anfitriões que passam para eles. Está certo. Mas a história também está sendo feita nas arquibancadas do Estádio Azadi, e não apenas no gramado, onde dez mil pessoas foram recepcionadas. Considerando que, pela primeira vez em três anos, as mulheres (2.000, o número de ingressos reservados para elas) podem retornar para uma partida. Muita alegria em seus rostos, entre cantos, tremores e bandeiras ondulantes.

maneira perfeita

–

Decisivo, aos três minutos da segunda parte, foi o golo de Mehdi Tarimi, avançado de 29 anos que joga no Porto. Ele é quem assina a vitória sobre o adversário do Iraque e reforça a primazia do Irã no Grupo A da terceira fase das eliminatórias da região asiática. Um grupo em que a seleção nacional de Dragan Skoči não perdeu após sete partidas. Seis vitórias e um empate, frente à Coreia do Sul, que está em segundo lugar com 17 pontos, dois pontos atrás do Irã e a um passo da classificação. Os Emirados Árabes Unidos, que está em terceiro lugar com 9 pontos, é quase impossível de alcançar na ausência de três partidas. Já no Grupo B, venceram Arábia Saudita (19 pontos), Japão (15) e Austrália (14): três deles jogam com duas passagens para o Catar.