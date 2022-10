Caro teto de preço de energia e gás, agora cabe a Meloni

Mario Draghi não deu conselhos a Georgia Meloni, como ele mesmo disse, preferindo deixar o que “fez” para ela como herança. O resultado obtido, não sem dificuldade, o ex-presidente do Banco Central Europeu, grande conhecedor dos corredores de Bruxelas, é um resultado importante, que também foi trazido para casa graças aos ministros, notadamente Roberto Cingolani e Vincenzo Amendola, e a o trabalho contínuo da representação italiana em Bruxelas, e tudo isso é um agradecimento explícito por Draghi na conferência de imprensa.

Leia também

Os ciclistas deixaram o Palazzo Chigi imediatamente após receberem um resultado que não ficou claro. Depois de uma batalha que durou vários meses e foi conduzida não sozinho, mas em aliança com a França e outros países, ele conseguiu obter uma referência direta a um “corredor dinâmico e temporário” de preços incluído nas conclusões do Conselho Europeu. Gás natural, a necessidade de encontrar um novo padrão europeu de metano para substituir o Ttf, formas europeias de financiamento para responder à crise energética e reforma do mercado elétrico que “separa” o preço do gás do preço da eletricidade (há muito tempo – reforma a prazo, que pode ser implementada para o presidente francês Emmanuel Macron no segundo semestre de 2023). Há também uma referência à possível extensão do modelo ibérico à União Europeia, o que a Itália não gosta, no entanto, pois afetará os orçamentos nacionais.

Mas não é o fim da batalha, é apenas uma etapa. E agora a bola vai para o governo de Georgia Meloni.

Alcançar um mecanismo que limite o aumento dos preços do gás natural não é uma conclusão inevitável, mesmo que as conclusões de ontem tenham dado uma direção política clara. A estrada não está livre de obstáculos, começando pela maior, a Alemanha. Ontem, o chanceler alemão Olaf Schulz disse que pretende “limitar os períodos de aumento excessivo do preço do gás. Estamos falando de picos, não de tetos”, picos que ocorrem “quando há muita especulação durante o dia” e “sobre isso. possível acordo”. Mas acrescentou: “Não acreditamos que no mercado mundial possamos dizer unilateralmente onde estão os preços: a única coisa que podemos fazer é combater a especulação do mercado. Não podemos fazer como fizemos no século XIX”.

E mais uma vez: “É importante – como disse Schulz – cooperar com terceiros países. Acordar que as empresas privadas importadoras de gás possam cooperar” na sua compra, na prática elas poderão subscrever, ajuda muito. Não era possível regras de concorrência”, regras claramente inadequadas para lidar com uma crise como a exacerbada pela guerra na Ucrânia. O acordo sobre um teto “dinâmico” para o preço do gás será encontrado no Conselho da UE, em nível ministerial , dado que o Conselho O Europeu, que é uma instituição diferente do Conselho da União Europeia, não é um órgão legislativo, ao contrário deste. E aqui reside o diabo nos pormenores que devem ser abordados a “nível técnico”, como disse Macron. Há apostas muito específicas, e é parte do compromisso que inevitavelmente leva a conclusões que foram aprovadas por unanimidade por 27.

De fato, o Conselho Europeu está pedindo à Comissão e ao Conselho que apresentem “com urgência” decisões “concretas” para acessar, entre outras coisas, um “corredor dinâmico de preços nas transações de gás natural para reduzir imediatamente os incidentes de preços excessivos do gás”. Com uma nota de rodapé, em exemplar Euroburocratese: “Tendo em conta as garantias previstas no artigo 23.º, n.º 2, do Projecto de Regulamento proposto no passado dia 18 de Outubro” pela Comissão.

O parágrafo introduz oito “cuidados” para o mecanismo: ele teria que se aplicar às transações no Ttf, o mercado padrão na Holanda operado pela Gasunie que é o padrão atual para o preço do metano, o preço do Macron “porque depende principalmente sobre gasodutos e a situação na Noruega e na Holanda” hubs europeus Outros” podem ser vinculados ao preço à vista correto dos fundos de fundos fiduciários por meio de um corredor dinâmico de preços “não deve” “afetar a troca de gás de balcão”, ou seja, fora mercados regulamentados; não deve “pôr em risco a segurança do aprovisionamento de gás da União” dependente do “progresso na implementação dos objetivos de poupança de gás” não deve resultar num “aumento geral do consumo de gás” Deve ser concebido de forma a “não bloquear” o gás fluxos dentro da UE Não deve “pôr em risco o desempenho ordenado dos mercados de derivativos”, mas deve levar em conta os preços do gás “nos mercados da UE” diferentes”.

Estas condições refletem os interesses dos diferentes países da UE, cada um com diferentes misturas e necessidades, e em particular as preocupações da Alemanha, Holanda e outros, que não são a principal preocupação nos preços do gás, uma vez que se trata de países com bolsos profundos , mas a possibilidade de inacessibilidade de gás. Esse medo básico permanece e a posição alemã não mudou muito: foi Draghi, com um discurso muito duro no Conselho Europeu a portas fechadas na quinta-feira passada, que levou Berlim e Haia a conselhos mais moderados. O ex-chefe do Banco Central Europeu, que há anos está acostumado a lidar com alemães, observou que o pacote ao entrar no conselho era todo desequilibrado sobre solidariedade em termos de ações e compartilhamento de gás, em resposta às preocupações nórdicas, sem que houvesse sendo nada sutil sobre a solidariedade em termos de preços. , que serve os países do Sul. Até agora, a Itália gastou 66 bilhões de euros, todos endividados, para conter as consequências do gás caro em residências e empresas: todo o dinheiro despejado em um buraco, porque as razões para o aumento dos preços permanecem sem solução. Como se não bastasse, o comitê com o vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis não perde a oportunidade de lembrar que os Estados membros devem ser prudentes e agir como se o Pacto de Estabilidade estivesse em vigor.

A dureza da intervenção de Draghi, mesmo em relação à comissão, e sua relutância em fazer movimentos indesejados em Berlim podem ser entendidas se esse contexto for levado em conta. O ex-chefe do Banco Central Europeu simplesmente apontou que a Itália “com um pouco de esforço” poderia se tornar completamente “independente” tanto do gás russo quanto do gás do norte da Europa. Draghi explicou que seu problema não é a falta de gás “que exportamos”, mas sim o preço de importação.

Sendo assim, o ex-primeiro-ministro concluiu agora que o mecanismo de solidariedade unidirecional não diz respeito à Itália. Diante da perspectiva de ficar sem gás russo e da falta de solidariedade em relação ao gás de outros países da UE, Schulz percebeu que era hora de negociar. Assim chegamos às conclusões comuns para a noite entre quinta e sexta-feira.

Conclusões, de fato, é uma etapa importante na batalha para conter os preços do gás, mas não encerra o jogo. E agora a bola vai para o Conselho de Ministros da Energia, que se reunirá na próxima terça-feira no Luxemburgo. Embora em teoria o Conselho da União Europeia (que não é o Conselho Europeu) pudesse decidir por maioria qualificada, o acordo entre os dirigentes deveria ocorrer por unanimidade: “Decidimos que nenhum país deve ser derrotado por votação – explicou Schulze. – que era difícil. Chegou-se a um acordo: o assunto pode ser levado ao Conselho Europeu, se necessário.” Para alguns observadores travessos em Bruxelas, o conselheiro do SPD gostaria de levar o processo para si no Conselho Europeu para não deixá-lo para o Conselho da União Europeia, onde tem assento na formação do Ministro da Energia Robert Habeck, do Partido Verde, com quem o acordo não seria o ideal.

A um repórter que explicou a Schulz ter repetidamente apelado a um maior recurso ao voto por maioria qualificada na UE, ao mesmo tempo que pedia um consenso, o chanceler reclamou que “não há contradição”, porque “avançámos, mas não estamos em um ponto em que possamos dizer que há clareza cristalina. Há questões que precisam ser esclarecidas em detalhes, e os ministros o farão. Muitos dos participantes da cúpula disseram que não imaginavam que uma decisão sobre uma questão semelhante deveria não seja tomada por unanimidade.” Schultz disse estar “confiante de que não haverá problemas” e que “não teremos que falar sobre isso novamente no Conselho Europeu. Garantir o futuro é difícil, mas estou confiante”.

O conselho de terça-feira em Luxemburgo não deve ser decisivo, mas deve dar uma ideia inicial de como as negociações vão se desenvolver. Macron falou de um mecanismo segundo o qual “quando os preços intradiários são acionados, os preços são levados a um teto. É um mecanismo de combate às flutuações intradiárias nos mercados”, que deve ter um “impacto imediato nos mercados. Preços”. O presidente francês sublinhou que os próximos sinais unitários do Conselho Europeu tiveram um impacto descendente nos preços do gás, que ontem ascendiam a 113 euros por megawatt-hora.

Segundo um especialista como Alberto Clou, a queda de preços observada nos últimos tempos deve-se principalmente ao enchimento de stocks na União Europeia, à falta de procura resultante do pagamento para encher os tanques a qualquer preço, ao clima ameno e à crise franco-alemã contrato de exportação mútua de gás e eletricidade, conforme descrito na RivistaEnergia.

Draghi observou que o mecanismo de correção do preço do gás nas conclusões da Euco “parecia impossível”, mas após meses de batalhas “conseguimos”. Draghi é o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mister a todo custo, foi saudado ontem por seus colegas na cúpula com um vídeo dedicado: ele também levou meses para persuadir os parceiros e conseguiu apenas com intervenções muito difíceis, tanto no nível em Praga do que no Conselho em Bruxelas. Agora será a vez de Giorgia Meloni continuar a luta, com Gilberto Piccito Fratin da The Energy Company e Rafael Vito nos assuntos europeus.

Vito conhece bem a dinâmica europeia e foi o arquitecto da entrada dos Irmãos da Itália no Ecr, movimento político de visão de longo prazo que levou Meloni a presidir o Conselho Económico e Social a encontrar-se hoje ao lado da Ucrânia, tendo entrado no seu tempo nos poloneses assumindo o controle do partido, após a saída do Partido Conservador devido ao Brexit A União Europeia, que vê em Vladimir Putin fumaça e espelhos. Não vai ser fácil. Mas é necessário acabar com os aumentos de curto prazo dos preços do gás, independentemente dos meios, para evitar consequências terríveis para as empresas e famílias italianas. E para jogar a partida europeia com resultados, como fez Draghi, será preciso tecer alianças.