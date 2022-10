Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. G7 e Rússia restaurarão usina de Zaporizhzhia

Ucrânia: atacando a cidade de Zaporizhzhya e seus arredores

As forças russas atacaram a cidade de Zaporizhia novamente na noite passada com drones kamikaze e mísseis S-300: informou o chefe da Administração Militar Regional, Oleksandr Staruch, via Telegram, informou o Ukrinform. À noite, as forças de ocupação atacaram a cidade de Zaporozhye com drones (um drone viu 136 kamikaze de acordo com dados preliminares), bem como assentamentos ao redor com mísseis S-300, e um dos drones atingiu um prédio público no centro. a nível regional. Nenhuma vítima foi relatada até agora.” Staruch acrescentou que uma vila na região de Zaporizhzhya foi atingida por mísseis S-300, que danificaram residências e prédios escolares sem causar ferimentos ou mortes.