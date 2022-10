Ele é o primeiro de origem indiana – Corriere.it

A partir de Luigi Ippolito

Os grandes nomes estão do lado do ex-chanceler que hoje se tornaria o líder do Partido Conservador. Em seguida, passe para Downing Street

da vizinha Londres



Foi uma batalha na corda bamba travada até o último minuto da conquista de Downing Street. Mas no final Boris Johnson jogou a toalha E a Rishi SunakEx-ministro das Finanças, Hoje ele vai eleger um líder conservador, tornando-se assim Primeiro show de cores britânico.



Johnson fez tudo ao seu alcance para dar substância à sua espantosa vingança: ontem ele estava ao telefone para angariar apoio entre os deputados de seu partido e, à noite, seus partidários anunciaram que haviam atingido o fatídico limite de cem assinaturas. Então Sunak e Johnson tiveram que ir à votação online entre quase 180.000 membros conservadores: Neste caso, há poucas dúvidas de que Boris teria vencido. O ex-primeiro-ministro ainda é muito popular entre a base, que não absorveu sua expulsão em julho passado e lamenta sua personalidade carismática, Especialmente após o fracasso de Liz Truss.

Mas, surpreendentemente, Johnson anunciou no último minuto sua aposentadoria das corridas: Acho que estou em uma boa posição para levar os conservadores à vitória em 2024 – disse -. Posso confirmar que ultrapassei o limite de 102 indicações: há uma boa chance de ser bem-sucedido na eleição entre o Partido Conservador e, portanto, poderei retornar a Downing Street na sexta-feira. Mas nos últimos dias, infelizmente, cheguei à conclusão de que isso não seria a coisa certa a fazer: Você não pode governar efetivamente a menos que tenha um partido unificado no Parlamento. Acho que tenho muito a oferecer, mas temo que não seja o momento. READ Síria: Assad Se a Turquia nos atacar, será um confronto direto - a última hora

Então Johnson explica que deu um passo atrás porque percebe seu retorno Iria mergulhar o partido em uma guerra civil: Houve participantes conservadores que já haviam anunciado que estavam prontos para rasgar o bilhete para não servir sob Boris.

Assim, o ex-chanceler Sunak, que passou 150 indicações, será automaticamente coroado hoje Líder do partido e primeiro-ministro. Acontecimento histórico: A primeira vez para um primeiro-ministro de origem indiana, filho de imigrantes e dedicado à religião hindu.

Sunak é visto como um porto seguro para tirar a Grã-Bretanha do caos em que está sendo caçada: Foi a desafiante de Liz Truss Durante o verão, eles alertaram para os efeitos desastrosos do corte de impostos imprudente que ocorreu na hora. A data de Sonak será um sinal tranquilizador para os mercados financeiros, que colocou Londres no fogo cruzado após a manobra financeira imprudente de Truss.

Mas Sunak ainda é uma figura controversaEle também é visto como um homem rico do nada: após uma carreira impressionante na alta finança, ele mora em uma mansão deslumbrante cercada por um lago privado, que lhe rendeu o apelido Marajá de Yorkshire. Casada com uma herdeira indiana muito rica, ela não pagava impostos na Grã-Bretanha graças a um sistema (legal) de evasão fiscal: Sua fortuna foi estimada em 800 milhões de libras esterlinas. Este é o marido do rei Charles e sua esposa Camilla. Rico demais para ser primeiro-ministro, alguém perguntou?