Os Estados Unidos atiram perto de uma boate no Tennessee: 3 mortos, 14 feridos

A chefe de polícia de Chattanooga, Celeste Murphy, disse que mais pessoas abriram fogo e pediu que as pessoas com informações se apresentassem, mas disse que a polícia acredita que foi um incidente isolado e que não havia ameaça à segurança pública.

14 pessoas foram baleadas, enquanto outras três ficaram feridas tentando escapar por carros. O chefe de polícia local disse que duas pessoas morreram com ferimentos de bala, enquanto a terceira vítima foi atropelada por um carro. Dezesseis das vítimas eram adultos, enquanto uma era menor de idade, e várias pessoas permanecem em estado crítico.

Os policiais intervieram após o tiroteio às 2h42 da manhã na McCalley Street, perto de uma boate, e encontraram várias vítimas na chegada. O policial disse que seria uma investigação complicada. “Estamos tentando determinar exatamente o que aconteceu e o que levou a isso”, disse ele. O tiroteio no fim de semana ocorre depois que seis jovens foram feridos em um tiroteio no distrito comercial de Chattanooga, no centro da cidade, e não está claro se os dois eventos estão ligados.