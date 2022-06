EUA e Coreia do Sul dispararam 8 mísseis em resposta aos mísseis de Kim Jong-un: alta tensão – Corriere.it

A partir de Edição on-line

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul responderam aos oito lançamentos de mísseis balísticos de Pyongyang. Estado-Maior da Coreia do Sul: Se você provocar, somos capazes de responder rapidamente

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul dispararam oito mísseis em resposta ao mesmo número que a Coreia do Norte lançou no Mar do Japão por ordem do ditador Kim Jong Un. Relatórios CNN. “O lançamento conjunto de mísseis terra-terra pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul mostra que, mesmo quando a Coreia do Norte lança mísseis de diferentes lugares, os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm a capacidade e a vontade de atacar imediatamente com precisão em relação à ‘origem’. ‘ da provocação”, diz o Estado-Maior Conjunto da Coreia. CNN.