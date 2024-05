“Agora não podemos vencer, por isso a Europa está em perigo.”

“Qual é a principal incógnita nesta guerra? São os parceiros europeus. “Se não encontrarem uma forma de aumentar a produção de armas para apoiar a Ucrânia, acabarão na mira da Rússia.” General Vadim Skibitsky, Vice-Intendente Militar em Kyiv Ele é conhecido como um homem que não gosta de ser o centro das atenções e sempre mede suas palavras com muito cuidado. Mas nos últimos dias, as suas declarações espalharam-se por todo o mundo e suscitaram algumas reações, de Washington, passando por Paris, até Moscovo.

O general em entrevista aoEconomistaFalei sobre a possibilidade de a guerra na Ucrânia terminar sem uma vitória de Kiev, mas através de negociação.

“A Ucrânia atualmente não consegue vencer em campo devido à falta de munições, de homens e de aviação tática. Mesmo com a ajuda apropriada pelo Congresso dos EUA, dificilmente conseguiremos alcançar a paridade com a Rússia em termos de munições de artilharia. É nisso que devemos concentrar a nossa atenção agora, para evitar que o inimigo ganhe vantagem.”

Quando as armas americanas serão entregues?

“A Ucrânia já recebeu vários carregamentos urgentes, mas pode haver atrasos nos envios subsequentes. Um lote de mísseis antitanque e projéteis de artilharia de 155 mm, muito necessários em todo o mundo, chegou no domingo. entregaram sistemas Patriot à Polónia a partir de Espanha. Em breve estarão na frente ucraniana, mas não podem igualar as reservas balísticas da Rússia ou fornecer protecção eficaz contra as bombas guiadas de baixa tecnologia com as quais a Rússia ataca a Ucrânia quase todos os dias.

Por outro lado, os russos não parecem ter problemas a este respeito.

"A produção militar russa aumentou, mas só poderá atingir o máximo no início de 2026. Há escassez de matérias-primas e de engenheiros. Moscou possui atualmente cerca de 270 mísseis de cruzeiro Iskander e produz até 40 mísseis por mês. Possui também 40 mísseis anti-navio hipersônicos Zircon, com taxa de produção de 10 por mês. A isto devem ser adicionados 400 mísseis de cruzeiro Onyx/Onyx-M. Além disso, as fábricas norte-coreanas estão a trabalhar a plena capacidade para produzir armas e munições para a Rússia. Desde setembro, Pyongyang enviou cerca de 10 mil contentores de armas para a Rússia. "É o mesmo que continha os mísseis usados ​​para bombardear civis em Kharkiv."

Você aumentou as operações contra as refinarias russas. Há quem critique as intervenções em território russo porque provocam uma escalada perigosa. Isso está correto?

“Não temos outra escolha senão atacar alvos na retaguarda do inimigo, incluindo infra-estruturas militares, centros de comando e controlo e instalações industriais que produzem armas e munições. Agora nós ditamos os preços dos combustíveis na Rússia.”

De volta ao The Economist, falei sobre os riscos que os países do flanco oriental da OTAN enfrentam…

“Repito, o principal problema é que os nossos aliados estão a lutar para manter o ritmo de produção de armas. “Pode levar meses até que ajuda suficiente chegue ao campo de batalha para fortalecer as nossas defesas.”

Por qual lógica?

“A velocidade real de transferência de um ou outro tipo de arma é afetada por vários fatores: a disponibilidade logística e técnica, mas também a rapidez com que as nossas forças armadas adquirem armas e, finalmente, os tempos de manutenção devem ser tidos em conta. Resumindo: o transporte de equipamentos de defesa aérea (Patriot, NASAMS, Avenger, Vampire) leva de 119 a 177 dias.

Presidente francês Emmanuel Macron Ele afirmou que se Moscou penetrar na frente, não descarta o envio de suas forças. Kyiv solicitará esse apoio?

“Não existem linhas vermelhas, mas sim prioridades. Agora a prioridade é fornecer mísseis para recuperar território nas linhas Donetsk-Zaporizhia e Lugansk. A segunda são as aeronaves F-16 para combater a superioridade aérea russa. A terceira é que os aliados trabalhem na Ucrânia em operações de treinamento, engenharia e consultoria. Isso é necessário agora.”

O que acontecerá se Chasev Yar cair: os russos conseguirão realmente avançar novamente?

"O objetivo de Moscou de capturar completamente as regiões de Donetsk e Lugansk não mudou desde os primeiros dias da guerra. "A fortaleza de Khasyv Yar nos preocupa, porque a sua perda abre caminho para a última grande cidade de Donetsk."